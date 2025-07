După opt ani de lucrări, trenurile vor putea circula în sfârşit pe noua bucată de cale ferată, lungă de 13 kilometri, care face parte din traseul care leagă Curtici de Simeria.

Pe noua porțiune, trenurile nu vor mai merge cu încetinitorul. Modernizarea infrastructurii permite acum viteze de până la 160 de kilometri pe oră — o performanță care, până de curând, părea imposibilă pe căile ferate din România.

S-a deschis cel mai modern tunel feroviar din ţară

Cea mai aşteptată bucată din întreg traseul este tunelul Bătuţa, lung de 650 de metri şi săpat sub munte la o adâncime de 27 de metri - după o metodă austriacă, folosită în premieră în România. Pentru constructor, provocările au fost uriaşe.

"Am găsit infiltraţii de apă şi a trebuit să facem un sistem de drenaj de apă. Am întâlnit situaţii de rocă care era diferită faţă de cea prevăzute în proiect şi asta a fost o adaptare din teren pe care a trebuit să o solicităm. A fost un tunel care şi din punct de vedere topografic e particular deoarece e în curbă, e cu o aşezare particulară", a declarat Vittorio Bisegna - reprezentant constructor.

Deşi tunelul a fost săpat încă de la începutul anului 2023, deschiderea tronsonului de cale ferată a fost întârziată din cauza copacilor aflaţi în apropierea intrării în galerie. Muncitorii au început defrişarea zonei abia după şase ani de la semnarea contractului de execuţie.

"Noi am săpat doi versanţi deosebiţi de mari şi acolo am întâlnit condiţiile din teren care au fost particulare. Acolo a trebuit să implementăm un sistem cu exploziv, deoarece la un moment dat nu am reuşit să săpăm cu mecanizare normală - cu excavator", a declarat Vittorio Bisegna - reprezentant constructor.

Pe lângă tunel, traseul include și două poduri peste râul Mureș, fiecare lung de aproape 500 de metri. În paralel cu noile şine, CFR va păstra în funcţiune şi linia veche, de pe celălalt mal al Mureșului, care va fi folosită în special de trenurile Regio.

