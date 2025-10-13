Antena Meniu Search
S-a urcat băut şi cu permisul supendat la volan, a avariat 4 maşini şi a fugit de la locul accidentului

Cinci maşini au fost avariate de un şofer din Prahova băut şi cu permisul suspendat. Bărbatul în vârstă de 27 de ani a fugit de la locul accidentului după ce a acroșat patru autoturisme parcate.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 10:39
S-a urcat băut şi cu permisul supendat la volan, a avariat 4 maşini şi a fugit de la locul accidentului S-a urcat băut şi cu permisul supendat la volan, a avariat 4 maşini şi a fugit de la locul accidentului - arhivă

Polițiștii au constatat că șoferul unui autoturism ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, mașina sa intrând în coliziune cu patru autoturisme parcate în afara părții carosabile, iar ulterior răsturnându-se, potrivit ActualitateaPrahovean.ro.

"Conducătorul auto a părăsit locul accidentului, fiind ulterior identificat, pe raza comunei Valea Călugărească, de către un echipaj de poliție, ca fiind un tânăr de 27 de ani. Întrucât acesta acuza dureri, la fața locului a fost solicitat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, care i-a acordat îngrijiri medicale, ulterior fiind transportat la spital pentru investigații de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce", au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și a dispunerii măsurilor legale care se impun.

accident masini avariate prahova baut
