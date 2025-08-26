Schimbări majore în industria de beauty. De săptămâna viitoare, un ingredient folosit în majoritatea lacurilor și gelurilor UV pentru manichiura semi-permanentă va fi complet interzis în Uniunea Europeană. TPO este suspectat a fi cancerigen. Vestea a dat peste cap şi marile companii care au fost nevoite să arunce produsele cu substanţa interzisă urgent.

A fi sau a nu fi… cu ojă semipermanentă? Această e întrebarea pentru mii de românce, după ce Uniunea Europeană a interzis substanța TPO, folosită până acum la majoritatea lacurilor pentru unghii. Produsele cu acest ingredient trebuie retrase complet de pe piață, iar saloanele și pasionații de manichiură caută deja alternative mai sigure.

Sabina trebuie să arunce produse de cel puţin 12.000 de lei

"Ar trebui schimbate și lămpile pentru că TPO e substanța care ajută să se întărească gelul și ar trebui lămpi mult mai puternice. Am înțeles că o mâncărime mare în zona cuticulei, beşicute care se sparg și rămâne carnea... destul de urât", spune Sabina Gongeanu Dușan, manichiuristă.

"Îmi fac manichiură semipermanenta și pedichiură. Am încercat în ultimii ani să fac și niște pauze. E sănătos pentru unghie să mai respire să nu fie multă toxicitate", spune o clientă.

Şi pe rafturile dintr-un depozit ale unei companii de top din domeniul beauty nu mai sunt acum produse cu ingredientul interzis, însă tranziţia a însemnat un proces extrem de complicat. TPO a fost clasificat drept substanță carcinogenă de categoria 1B, ceea ce înseamnă că prezintă un risc major de cancer.

"Oficial CE a anunțat interzicerea acestui ingredient anul acesta. A fost o schimbarea majoră atât pentru noi cât și cei din industria beauty, am fost nevoiți să reformulăm produse ceea cea însemnat un cost și eforturi logistice foarte mari", spune Francisca Şoncolioş, manager marketing.

