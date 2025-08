Alerta s-a dat ieri, în zona localităţii Larga din judeţul Maramureş. Un apel 112 a sesizat faptul că un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost rănit de un copac pe care îl tăia într-o zonă de pădure şi, în urma acestui accident s-a ales cu lovituri foarte puternice la mâini şi la picioare. Echipa de prim-răspuns Salvamont a ajuns rapid la faţa locului, însă a fost o intervenţie extrem de dificilă pentru că bărbatul a putut fi transportat doar imobilizat într-o targă de salvare şi doar purtat pe braţe prin albia unui pârâu. Ulterior, pacientul a fost predat echipajului medical aerian şi a ajuns cu elicopterul într-o zonă de spital unde a putut primi toate îngrijirile necesare, acum fiind în afara oricărui pericol.

Salvamont România avertizează: sistemul, aproape de colaps

Salvamontiştii atrag atenţia, însă, că sistemul este aproape de colaps. Sub 18% este acoperirea operaţională, sub 18% din câţi salvatori montani ar trebui să fie în România lucrează în acest moment, mai precis 326 de salvamontişti. Salvamont România atrage atenţia asupra faptului că fără deblocarea a cel puţin 300 de posturi şi fără recunoaşterea riscurilor la care se expun zi de zi în astfel de intervenţii, întreg sistemul de salvare riscă să nu mai aibă o rată de răspuns de 100% la solicitările apărute, mai ales în această perioadă a vacanţelor.

Redăm mai jos, integral, mesajul Salvamont România:

"În ciuda eforturilor susținute, atât la nivel județean cât și la nivel național , structurile Salvamont se confruntă cu un grad de acoperire a capacității operaționale de doar 17,85%. Reusim un grad de raspuns de 100% la solicitari, dar realitate reflectă un dezechilibru major între volumul de muncă și resursele disponibile. Sprijinul deosebit in alocarea de resurse finaciare si materiale de catre Consiliile judetene si locale a făcut ca , in ultimii 10 ani, Salvamont sa devina una dintre cele mai specializate structuri de salvare , cu o dotare de ultima generație, unica in tara, un adevarat etalon la nivel european. Din pacate , acest sprijin nu a fost corelat si cu un sprijin guvernamental care sa asigure cadrul legal pentru dezvoltarea numerica a resursei umane si realizarea unei structuri operative corect dimensionate . Dacă serviciile publice Salvamont nu vor fi consolidate, prin stabilirea unui cuantum realist și proporțional al numărului de salvatori operativi, cu o recunoaștere a conditiilor de periculozitate, a riscurile și condițiilor extreme în care se desfășoară activitatea acestora, activitatea de salvare montana poate intra rapid in colaps.

Solutia a fost identificata , nu impune cheltuieli mari, respectiv, doar deblocarea a cca 300 de posturi de salvatori montani la nivel national. Altfel, fara acesti noi salvatori care sa se alature celor 326 de salvatori montani angajați existenți in acest moment , si prin care sa se asigure o acoperire de cca 50% din necesarul real în primul an – funcționarea serviciului în condiții de siguranță va deveni imposibilă. Ignorarea solicitărilor noastre justifică pe deplin temerea că, în absența unor măsuri urgente, eficiența intervențiilor va scădea, iar riscul producerii unor tragedii va crește exponențial. Într-un astfel de context, responsabilitatea nu va putea fi atribuită doar echipelor de intervenție, ci va aparține în mod direct decidenților care au ales să ignore avertismentele transmise din timp și în mod repetat. Este greu de înțeles de ce, în România, soluțiile vin adesea abia după ce se produce o tragedie, când acestea ar putea fi identificate și aplicate din timp, prin dialog real și sprijin concret, evitând astfel poate chiar pierderea de vieți omenești! Înțelegem situația actuala , dar solicităm factorilor de decizie din Guvernul României sa fie alături de autoritățile locale si sa le sprijine in eforturile pe care le fac pentru asigurarea unui climat de siguranta pe munte si de salvarea persoanelor accidentate in munți. Legislația specifica actuala care reglementează activitatea Salvamont este foarte buna , chiar una dintre cele mai bune la nivel european, a permis dezvoltarea structurilor Salvamont la cel mai inalt nivel profesional , dar este nevoie sa fie susținută si de o legislație secundara care sa deblocheze posturile necesare acestui serviciu de urgență.

Consiliile Județene si locale doresc susținerea activității Salvamont , asigurarea resursei financiare pentru cei ca 300 de salvatori necesari in cele 39 de structuri de salvare din cele 25 de județe montane o pot face fara nici un efort, dar au nevoie de înțelegere din partea Guvernului in a le asigura si cadrul legal necesar".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei În câte vacanţe aţi mers sau urmează să mergeţi anul acesta? O singură vacanţă Două vacanţe Trei vacanţe Mai mult de patru vacanţe

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰