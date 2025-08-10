Ziua şi accidentul grav. Aşa arată statistica de anul trecut în Capitală. Cele mai multe evenimente rutiere au avut loc din cauza pietonilor, care traversează neregulamentar. Observator a mers în şapte intersecţii considerate cele mai periculoase din Bucureşti. Am descoperit că semaforul e ignorat de faţă cu poliţia şi acordarea priorităţii e opţională.

47 de accidente au avut loc, anul trecut, în aceste puncte considerate critice ale Capitalei, iar 62 de oameni au fost răniţi. Una dintre zone este în Sectorul 1, la intersecţia străzilor Jiului cu Nataţiei. Aici se trece cel mai des pe roşu, conform datelor Poliţiei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Şoferii sunt şi ei contrariaţi: "Trec pe roşu din partea aia, când se face verde aici, ei încă trec, sau vin în viteză şi nu se asigură". "Vin cu viteză din partea cealalta, nu e normal".

7 pietoni au fost răniţi, anul trecut, şi în apropiere, pe Bulevardul Bucureştii Noi, între Str. Subcetate și Str.Jimbolia. Sunt trei treceri de pietoni în zonă, dar oamenii traversează tot neregulamentar.

Harta neagră a Capitalei: unde au loc cele mai multe accidente grave și de ce

Intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Progresului, unde, săptămâna trecută, un autobuz STB a fost lovit de un tramvai, este mai mereu blocată de maşini. Iar pietonii trec pe roșu, chiar lângă polițiști.

În apropiere, la intersecţia 13 Septembrie cu Șoseaua Panduri, au fost 10 accidente grave anul trecut, în care 17 persoane au fost rănite. Cauza principală: neacordarea de prioritate.

"S-a întâmplat să fiu aproape de un accident din cauză că se bagă foarte aproape de tine, sunt anumiți șoferi care nu prea știu să se încadreze", a precizat un şofer.

Explicaţia specialiştilor

"Administraţia publică nu își face datoria să reușească să facă vizibile indicatoarele, semafoarele, ele sunt acoperite de pomi, de asemenea, marcajele lasă de dorit", a declarat Aurel Moraru, specialist trafic rutier.

Paradoxal, niciunul dintre cei 65 de morţi înregistraţi anul trecut în accidente rutiere în Bucureşti nu şi-au pierdut viaţa în cele 7 zone.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰