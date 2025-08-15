Şase persoane rănite, după ce o maşină de teren s-a răsturnat pe un traseu montan în Maramureş

Accident dramatic pe un traseu montan din judeţul Maramureş. Şase persoane au fost rănite, după ce maşina de teren în care se aflau s-a răsturnat. Două dintre victime sunt în stare gravă.

Instituţiile cu rol în intervenţiile de urgenţă din judeţul Maramureş s-au mobilizat, vineri după-amiază, după ce un autovehicul de teren s-a răsturnat, pe un traseu accidentat din zona Prislop - Fântâna Stanchii.

Şase răniţi după ce s-au răsturnat cu maşina

Potrivit oficialilor Salvamont Maramureş, primele date de la faţa locului indică faptul că şase persoane sunt rănite, două dintre acestea fiind în stare gravă.

La locul accidentului intervin salvatori montani, paramedici SMURD, echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă, voluntari, fiind de asemenea solicitată intervenţia a două elicoptere, unul de la Târgu Mureş, celălalt de la Jibou.

La ora transmiterii acestei ştiri, intervenţia pentru preluarea victimelor este în desfăşurare.

