Urşii îngrozesc localnicii din zonele de munte! Şase tineri din Săcele, care stăteau de vorbă pe stradă, au fost fugăriţi de o fiară. În zonă s-au înmulţit mult ursoaicele cu pui. Incidentul a fost surpins de o cameră de supraveghere, iar acum localnicii sunt din ce în ce mai îngrijoraţi şi se tem să mai iasă din case chiar şi pe timpul zilei.

Sunt imaginile care puteau surprinde o tragedie. Tinerii stăteau de vorbă în faţa unei curţi. Nimic nu le-a dat de gândit că sălbăticiunea pândeşte la câţiva metri de ei. Una dintre fete a zărit ursul şi a reuşit să îşi atenţioneze şi amicii. Din fericire, aceştia au fugit la timp.

"Deodată am văzut că ursul coboară şi m-am uitat şi după am vrut să intru în curte, dar nu era poarta deschisă. A fost ceva de neuitat pentru că nu am mai văzut ursul până acum. Tot vine la noi pe stradă, dar aşa să-l vedem, nu"

"Nu era mare, era un pui, dar fugea tare. Dacă nu-l vedea prietena mea, nu ştiu ce se întâmpla. Dacă mai ieşim stăm undeva unde putem să intrăm repede în curte", spun tinerii.

Prezenţa urşilor în zonele urbane a devenit, în ultima vreme, o normalitate

Iar locuitorii trăiesc zilnic cu teama că oricând pot da nas în nas cu sălbăticiunile. Doar în ultimele șapte luni, în municipiul Brașov au fost transmise 354 de mesaje Ro-Alert.

"Aţi văzut, copiii ăştia puteau să fie victime. Doamne fereşte! Se poate oricând, animalul e animal"

"Mă şochează! Ursul mai coboară, eu mă uit peste gard că îmi e frică să ies în stradă. Vezi un câine şi îţi e frică, dar ursul, animalul nu ştie", spun localnicii.

Autorităţile încearcă în fel şi chip să ţină pericolul departe, însă înmulţirea rapidă a urşilor şi mai ales turiştii care aleg să îi hrănească în continuare, în ciuda avertismentelor, le îngreunează munca.

"Noi anul ăsta am reuşit să capturăm 3 urşi. Unul a fost relocat în munţii Capra acum 2 luni, iar 2 pui de urşi au fost preluaţi de sanctuarul de la Zărneşti. Mai sunt, zicem noi, cel puţin câteva zeci de mii de exemplare în jurul Săcelelor şi iată că aprope în fiecre zi îşi fac apariţia în zona urbană", spune Virgil Popa, primar Săcele.

Doar în minivacanța de Sfânta Maria, jandarmii brașoveni au fost chemați de 27 de ori pentru a îndepărta urșii din zone locuite și zone turistice.

