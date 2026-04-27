Eurodeputatul Siegfried Mureșan avertizează că acțiunile comune ale PSD și AUR sunt îngrijorătoare pentru întreaga Uniune Europeană, într-un context în care statele membre ar trebui să ofere stabilitate și să gestioneze eficient crizele externe. El susține că un parteneriat între cele două partide ar putea destabiliza România și ar contrazice direcția pro-europeană necesară în prezent. Mureșan mai afirmă că PSD riscă să revină la imaginea din trecut, când era perceput ca un partid care a atacat valorile europene, instituțiile UE și statul de drept.

"Acțiunile comune ale Partidului Social-Democrat și ale AUR din România sunt îngrijorătoare pentru toată Uniunea Europeană. Obiectivul Uniunii Europene, în momentul de față, este acela de a face față crizelor din afara Uniunii Europene pe care le vedem cu toții. Obiectivul Uniunii Europene este de a gestiona cât mai bine situațiile complicate în care ne aflăm, lucru pentru care e nevoie de țări care sunt guvernate bine, stabil, țări care își întăresc economia, nu țări care sunt destabilizate în mod deliberat. De aceea, acest nou parteneriat PSD-AUR este unul îngrijorător pentru toată Uniunea Europeană. În toată Uniunea Europeană avem confruntări politice între forțe pro-europene și forțe anti-europene. […] Partidul Social-Democrat a reușit în câteva săptămâni să readucă aminte întregii Uniuni Europene că a fost, în urmă cu puțini ani de zile, încă un partid care a atacat valorile europene, care a atacat instituțiile Uniunii Europene, care a atacat justiția independentă și a atacat statul de drept" a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan.

Mureşan: Scena politică, împărţită în două blocuri

Siegfried Mureșan susține că PSD intenționează să formeze o majoritate cu AUR pentru a înlătura actualul guvern și că cele două partide au, în realitate, o agendă comună, orientată spre întoarcerea României în trecut. El afirmă că, dacă vor avea ocazia, PSD și AUR vor guverna împreună, însă președintele Nicușor Dan, ales pe o platformă pro-europeană, nu ar trebui să susțină o astfel de formulă. Mureșan mai spune că scena politică se împarte între un bloc reformist și unul anti-reformă, iar o eventuală majoritate PSD-AUR ar fi artificială și nu ar reflecta voința majorității românilor, care susțin modernizarea și direcția pro-europeană.

"Este evident că intenția Partidului Social-Democrat este de a face o majoritate cu AUR, să înlăture un prim-ministru reformist, un prim-ministru pro-european serios și este evident că intenția PSD este de a forma un guvern împreună cu AUR, indiferent de ceea ce domnul Sorin Grindeanu ne-ar spune acum. Ne aducem aminte cum, în urmă cu puține săptămâni, domnul Sorin Grindeanu mergea la Bruxelles, mințea în față liderii europeni privind intențiile lui de a colabora cu AUR, nega acele intenții, iată îi vedem acum colaborând. Acum domnul Grindeanu ne spune: doar puțin, doar pentru a dărâma un guvern, dar după aceea nu mai vrem împreună. Realitatea este următoarea: PSD și AUR au o agendă comună, iar agenda lor comună este întoarcerea României spre trecut. Sunt convins că, dacă aceste partide vor avea oportunitatea, vor forma un guvern împreună" a amintit Siegfried Mureșan.

Eurodeputatul a mai subliniat că "este evident că în următoarea perioadă, nu doar în următoarele zile, ci în următorii ani, vom avea în România două blocuri politice". Este vorba despre "un bloc reformist condus de Ilie Bolojan și un bloc care dorește să întoarcă România în trecut, pe un electorat minoritar din România pe care se vor înghesui PSD și AUR".

"Vom vedea în următoarele săptămâni ce majoritate se concretizează în Parlament. Dar un lucru este cert: majoritatea oamenilor în România dorește reformare și modernizare, iar dacă PSD-ul merge cu AUR și încearcă să forțeze o majoritate în Parlament, va fi o majoritate artificială, care clar nu reprezintă voința oamenilor din România, căci PSD-ul a candidat la ultimele alegeri pretinzând că este partid pro-european și, evident, a înșelat o mare parte din alegători cu acel mesaj fals. Ei pretinzând că sunt pro-europeni, dar în realitate vedem cum acționează umăr la umăr cu partidul anti-european" a adăugat Mureşan.

Reporter: PSD-ul poate guverna minoritar cu voturi de la PNL?

Siegfried Mureșan: Nu. Noi am spus foarte clar și avem decizii repetate ale partidului. Dacă PSD-ul va pune umărul la răsturnarea Guvernului condus de prim-ministrul Bolojan, nu vom face coaliție cu PSD-ul și, cu siguranță, PNL-ul nu va da voturile PSD-ului pentru ca un PSD-ist, Sorin Grindeanu sau altcineva controlat de Sorin Grindeanu, să guverneze România după bunul plac. Dacă PSD-ul dorește să ducă România înapoi, să o facă cu AUR, dar nu o va face cu participarea de niciun fel a Partidului Național Liberal. Sincer, după ce Sorin Grindeanu a încercat să legalizeze corupția în România în urmă cu 9 ani prin OUG 13, mă mir că Sorin Grindeanu încă joacă un rol în statul român și încă deține o funcție publică în România.

PSD, "mai apropiat de partidul premierului Fico"

Reporter: Sunt voci care spun că ar trebui ca Partidul Social Democrat să fie exclus din S&D [Socialists and Democrats - n. red.) . Ce susține PPE? Având în vedere că săptămâna trecută o declarație puternică de susținere pentru premierul Ilie Bolojan a venit chiar din partea lui Manfred Weber. Ce spune despre această situație nouă?

Siegfried Mureșan: Socialiștii europeni sunt o familie politică cu care, evident, avem divergențe în viața de zi cu zi, dar cu care cooperăm săptămână de săptămână pentru a duce Europa înainte. Socialiștii europeni sunt o familie politică pro-europeană în care PSD-ul, evident, a avut un rol marginalizat în ultimii ani. PSD-ul, la nivelul socialiștilor europeni, a fost un partid care a pierdut credibilitatea după epoca Liviu Dragnea și a fost marginalizat în propria familie politică. Vedem chiar și acum cum au votat, de pildă, împreună cu AUR în ultimele săptămâni și împotriva poziției oficiale a socialiștilor europeni, împotriva acordului de liber schimb cu America Latină și vedem cum și-au scos din statutul partidului elemente importante ale doctrinei social-democrate europene, caracterul progresist al partidului.

Ca atare, este evident că PSD-ul este mai apropiat de partidul slovac al premierului Fico, exclus recent din rândul socialiștilor europeni, decât este de partide social-democrate serioase pro-europene din alte state. […] Modul în care socialiștii europeni gestionează relația cu propriile lor partide membre este competența lor.

Reporter: Veți discuta în grup la PPE despre problema asta, având în vedere ultimele evoluții? Să ne așteptăm la un comunicat din partea PPE după reuniunea grupului de azi?

Siegfried Mureșan: Mă aștept să discutăm despre situația din România, la fel cum am făcut-o și în ultimele 2-3 săptămâni, în ședințele organelor de conducere ale PPE, dar și în plenul grupului parlamentar, repet, la fel cum am făcut-o în ultimele săptămâni. Nu pot anticipa acum dacă vom avea poziționări publice. Dar cred că opinia publică europeană trebuie să știe ce se întâmplă în România și, mai ales, trebuie să cunoască acest element de noutate al cooperării dintre un partid pretins pro-european, dar în realitate anti-european, și partidul anti-european. E un lucru relevant pentru toată Uniunea Europeană. Decizia noastră este una clară: dacă PSD-ul contribuie la căderea acestui guvern, nu vom mai face nicio coaliție cu PSD-ul, indiferent cine va fi președintele PSD.

Reporter: Sunteți pregătiți să intrați și în opoziție, dacă e cazul?

Siegfried Mureșan: Acest lucru a fost spus clar de conducerea partidului nostru în ultimele săptămâni. Obiectivul nostru este modernizarea, reformarea României. Avem în prim-ministru un lider care își asumă acest mesaj. Dacă nu putem forma o majoritate pentru acest lucru și alții formează majoritate pentru a ține România pe loc, atunci Partidul Național Liberal va fi în opoziție pentru perioada următoare, pregătindu-ne pentru următorul rând de alegeri și făcând opoziție la acest guvern care va duce România înapoi. Dar, repet, în ciuda dificultăților, prim-ministrul a spus foarte clar că dorește să continue munca pentru România, dorește să continue munca de la guvern, dumnealui este pregătit să continue actul de guvernare.

Mureşan: Această moţiune de cenzură " trebuie luată în serios"

Reporter: Ce șanse are moțiunea de cenzură PSD-AUR?

Siegfried Mureșan: Aceste două partide nu au, în momentul de față, majoritatea. Nu suntem convinși nici că toți membrii acestor partide ar vota această moțiune de cenzură, dar este evident că aceste două partide depun moțiunea de cenzură pentru a forma majoritate, pentru a reuși. Este evident că obiectivul lor este să ducă la căderea acestui guvern și să pună în locul lui un guvern care să le facă pe plac. Ca atare, consider că această moțiune de cenzură trebuie luată în serios, este îngrijorătoare și nu trebuie să ne batem cu apă rece că această moțiune de cenzură nu ar trece. Ei nu au, în momentul de față, voturile, dar e clar că o depun pentru a aduna voturile și trebuie luată în serios.

Bianca Iacob

