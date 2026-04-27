Ţara noastră devine un punct important pe harta mondială a producţiei de drone. Primul aparat de zbor de spionaj, fără pilot, construit în România, a făcut astăzi primul zbor-test. Considerat unul dintre cele mai performante din lume, va ajunge în dotarea armatei noastre, dar şi la clienţi din întreaga lume. Compania producătoare din Israel a deschis fabrica, însă, doar după ce ministerul Apărării a ameninţat că reziliează contractul de peste 400 de milioane de dolari.

Numele dronei care a făcut astăzi primul zbor înseamnă paznic în limba română. Armata a comandat 21 de asemenea avioane fără pilot.

Watchkeeper este una dintre cele mai avansate drone tactice comandate de România. Are 6 metri lungime, o anvergură a aripilor de 10 metri și poate urca la 5.000 de metri altitudine. Rămâne în aer până la 8 ore și transmite date pe o rază de 200 de kilometri. Este echipată cu sisteme anti-jamming și cu un pachet optic de ultimă generație, considerat printre cele mai performante montate pe astfel de aeronave fără pilot.

Producătorul, o mare companie din Israel, a construit fabrica la Chitila, lângă Bucureşti.

"Ceea ce vedeţi aici este matriţa fuselajului. Această cameră este pentru montarea tuturor părţilor pe care le fabricăm aici.", spune un angajat al companiei Elbit.

"Sunt peste 400 de piese care se instalează aici în camera finală, de la fuselaj, aripă, capacele şi motorul pentru testarea fitingului final al capotelor.", explică Andrei Mandoc, specialist drone.

După ce partea de structură este gata, drona este transportată într-o altă fabrică, din Bacău. Acolo îi sunt montate motorul şi sistemele iorice şi tot acolo se fac testele de zbor.

Inaugurarea fabricii de drone vine la scurt timp după ce ministrul Apărării a ameninţat compania israeliană cu rezilierea contractului şi despăgubiri uriaşe din cauza întârzierilor.

"Până astăzi, penalităţile pe care această companie trebuie să le plătească Mapn sunt de 60 mil euro. Noi am comandat nişte drone cu anumite caracteristici care să vină în 2025, dacă ele vin mai târziu, s-ar putea să spunem că nu mai este de interes.", a precizat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

"Se întâmplă să mai apară întârzieri. Au fost, însă, motive serioase pentru asta. Cel mai important motiv: forţa majoră care a apărut din cauza războiului din Israel.", explică Michael Edelstein, vicepreşedinte executiv Elbit.

La fabrica din apropierea Capitalei ar putea fi produse şi drone kamikaze sau de interceptare, similare celor folosite în războiul din Ucraina.

