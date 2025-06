Incendiul a izbucnit la sauna sălii de sport din Suceava, aflată la ultimul etaj al complexului. "Incendiul s-a manifestat şi cu flacără, dar şi cu fum şi gaze toxice, cu preponderenţă la etajul 4, la nivelul sălii de sport", a declarat Alin Găleată, ISU Suceava.

Fumul dens şi înecăcios s-a extins rapid şi în celelalte încăperi. "Am văzut că sună alarma şi am mers rapid la saună şi începuse să fie fum foarte tare şi când am mers acolo am văzut deja foc şi când am văzut foc am mers şi am anunţat personalul sălii", povesteşte o martoră. "Eram 50 de persoane şi am văzut unul dintre antrenori că făcea semne ca toată lumea să părăsească sala, la un moment dat simţeam un miros care venea din sală", a declarat un bărbat.

Focul a pornit în saună

Clienţii sălii de sport s-au autoevacuat şi din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pompierii au reuşit să stingă imediat focul. "Flăcările se manifestau violent şi fiind propagat de la acoperiş, am decis să mai chemăm în sprijin o autoscară de lucru la înălţime, de la Garda de Intervenţie Rădăuţi, însă din fericire colegii mei au intrat şi au localizat rapid flăcările", a declarat Alin Găleată, ISU Suceava.

La faţa locului a fost adus un echipament special, mai exact un ventilator de mare capacitate pentru a evacua fumul din interiorul clădirii. "Avem unul chiar la ultimul nivel şi unul situat la parter, de mare capacitate, care în curând va rezolva această problemă în clădire", a spus Alin Găleată.

Autorităţile urmează să stabilească acum cauza exactă a incendiului.

