Video Scandal în fața unui magazin din Vaslui. Bărbat agresiv, imobilizat cu spray lacrimogen. Au intervenit mascaţi
A fost nevoie de intervenția mascaților, în Vaslui, după ce un scandal a izbucnit în fața unui magazin. Un bărbat aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a fost "calmat" de poliţişti, cu ajutorul spray-ul lacrimogen.
Scandal în plină stradă, aseară, în zona Pieței Agroalimentare "Traian" din Vaslui. Un bărbat aflat sub influența alcoolului a fost imobilizat de polițiști, după ce a refuzat să se legitimeze și a devenit agresiv. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18:40, chiar în fața unui spațiu comercial, unde un echipaj de patrulare pedestră fusese sesizat de un trecător cu privire la comportamentul scandalos al individului.
La fața locului, bărbatul a refuzat cooperarea și a devenit recalcitrant în momentul în care polițiștii au încercat să-l conducă la secție. Oamenii legii au fost nevoiți să folosească spray-ul lacrimogen pentru a-l imobiliza, conform procedurilor. În timpul intervenției, acesta a sărit pe un trotuar și s-a lovit la braț, fiind preluat ulterior de ambulanță și transportat la Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru evaluare medicală.
Între timp, în zonă s-au adunat mai mulți curioși, unii dintre ei încercând să intervină și să împiedice acțiunea polițiștilor. Situația a fost rapid controlată cu sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor vasluieni. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările incidentului și pentru a lua măsurile legale care se impun.
