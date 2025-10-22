A fost nevoie de intervenția mascaților, în Vaslui, după ce un scandal a izbucnit în fața unui magazin. Un bărbat aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a fost "calmat" de poliţişti, cu ajutorul spray-ul lacrimogen.

Scandal în plină stradă, aseară, în zona Pieței Agroalimentare "Traian" din Vaslui. Un bărbat aflat sub influența alcoolului a fost imobilizat de polițiști, după ce a refuzat să se legitimeze și a devenit agresiv. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18:40, chiar în fața unui spațiu comercial, unde un echipaj de patrulare pedestră fusese sesizat de un trecător cu privire la comportamentul scandalos al individului.

La fața locului, bărbatul a refuzat cooperarea și a devenit recalcitrant în momentul în care polițiștii au încercat să-l conducă la secție. Oamenii legii au fost nevoiți să folosească spray-ul lacrimogen pentru a-l imobiliza, conform procedurilor. În timpul intervenției, acesta a sărit pe un trotuar și s-a lovit la braț, fiind preluat ulterior de ambulanță și transportat la Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru evaluare medicală.

Între timp, în zonă s-au adunat mai mulți curioși, unii dintre ei încercând să intervină și să împiedice acțiunea polițiștilor. Situația a fost rapid controlată cu sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor vasluieni. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările incidentului și pentru a lua măsurile legale care se impun.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

