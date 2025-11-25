Războiul din Ucraina aduce noi provocări pentru România. O dronă rusească a survolat timp de mai multe ore spaţiul nostru aerian, timp în care a traversat patru judeţe - Tulcea, Galaţi, Vrancea şi Vaslui. Aparatul de zbor a rămas până la urmă fără combustibil şi a căzut la 50 de kilometri de graniţă, în curtea unui sătean. Ministrul Apărării ar fi vrut ca armata să doboare drona, dar piloţii ar fi decis că e mai sigur pentru populaţie să nu tragă cu rachete sau cu mitraliera de bord.

"Zgomotul l-am auzit când o bufnit, dar o bufnit rău tare! S-a auzit bubuitură, când s-o prins acolo în…" a povestit un martor.

"Un fâsâit, o bubuitură și trosc, gata, a căzut. [...] Aripi de polistiren și un motor ca de drujbă, bănuiesc" a povestit un alt localnic.

Era ora 10.30 când drona de tip Gerbera cădea în curtea unui localnic din judeţul Vaslui. Aproape patru ore zburase pe teritoriul României, al Ucrainei şi Republicii Moldova până când a dispărut de pe toate radarele.

"Drona a fost lansată dinspre peninsula Crimeea, spun surse din Ministerul Apărării. A mers paralel cu ţărmul ucrainean, până deasupra Deltei Dunării. A fost detectată în spaţiul aerian al localităţii ucrainene Vîlcov şi a intrat în România pe la Periprava. De aici, a zburat paralel pe linia graniţei şi a ieşit din ţară pe la Chilia Veche. Şi-a continuat traseul prin Republica Moldova, iar apoi a reintrat în România prin judeţul Galaţi. A fost reperată pe radare pe traseul Galaţi - Tecuci - Adjud - Puieşti. Aici, în judeţul Vaslui, a căzut în curtea unui localnic", a explicat reporterul Observator Cristi Popovici.

Desfăşurarea evenimentelor de marţi dimineaţă

Armata a intrat în alertă la ora 6:28, când radarele au depistat obiecte suspecte venind spre România. Tot atunci au fost ridicate primele avioane de luptă Eurofighter Typhoon.

La ora 06:55 locuitorii din judeţul Tulcea au primit Ro-Alert, pentru a sta la adăpost.

La 07:11, radarele de pe avioane au detectat o ţintă, deasupra Ucrainei, aproape de graniţa noastră.

La ora 07:37, armata ordonă ridicarea de la sol a două F-16 de la Baza 86 Borcea.

La 07:48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.

"O nouă provocare a Rusiei la adresa României. O dronă pe care armata română și Eurofighterele germane au încercat să o dea jos. […] Nu au tras în ea și probabil ori au rămas fără combustibil, ori au pierdut comanda. […] Putea fi distrusă dacă se întruneau toate condițiile pentru a... piloții trebuiau să vadă, să angajeze, să blocheze pe radar și să poată trage în ea cu o rachetă. […] Iată că n-au reușit, din nou. Mi-aș fi dorit să o dea jos", a spus ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu.

Alerte pe telefon au primit şi locuitorii din Vrancea şi Vaslui.

"Am primit din aia, alarmă să ne ascundem la subsol, să intrăm... o chestie din asta. [...] E o dronă, dacă la maniera în care n-are nimic în ea, e jucărie" a explicat Adrian Porumboiu, om de afaceri din Vaslui.

Drona ar fi fost una de recunoaştere, dotată cu GPS

Surse militare spun că drona era una de recunoaştere, dotată cel mai probabil cu un dispozitiv GPS, fără camere de supraveghere şi fără explozibil. O dronă tip Gerbera este făcută din elemente uşoare, plastic, polistiren şi carton, poate zbura 600 de kilometri, iar costul ei se ridică la aproximativ 10.000 de dolari. În comparaţie, o rachetă de interceptare, trasă de un Eurofighter Typhoon, costă jumătate de milion de dolari.

Şase drone asemănătoare au fost detectate şi în Republica Moldova. Una din ele a căzut pe acoperişul unei case din nordul ţării.

