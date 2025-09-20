Scandal monstru în Ţăndărei. Doi fraţi au ajuns la cuţite, după o ceartă în care fiecare dintre ei a chemat întăriri. Conflictul s-a încheiat cu o crimă.

Un conflict violent izbucnit între doi frați din Țăndărei. Cei doi frati s-au certat pe un teren plus un imobil aflat peste drum de casa lor, o casa batraneasca, care nu apartine familiei şi nici macar nu e de vanzare. Cearta a degenerat rapid, iar fiecare dintre frați și-a chemat prietenii în ajutor. Conflictul s-a încheiat cu moartea unuia dintre frați.

Lupta pentru teren s-a transformat într-un război de stradă

Cei doi frați, care împărțeau un teren în localitate, s-au certat, iar disputa a escaladat în scurt timp într-o bătaie cu cuțite și obiecte contondente. În timpul altercației, au chemat întăriri din rândul cunoscuților, iar confruntarea a avut loc chiar lângă mașina familiei. Aceasta a fost scena unor momente violente, în care frații s-au lovit fără milă, până la intervenția forțelor de ordine.

Unul dintre frați a murit în urma rănilor suferite. Alte patru persoane implicate în bătaie au fost reținute și duse la audieri. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor și continuă cercetările în acest caz șocant.

