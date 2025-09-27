Escrocii accelerează fraudele. Cu doar câteva zile înainte de înscrierile în programul RABLA, pe internet au apărut platforme si anunțuri false. Autoritățile atrag atenția asupra țepelor. Programul începe cu întârziere și un buget de austeritate. De patru ori mai mic ca anul trecut.

"Voucherul nu poate fi vândut, nu poate fi transmisibil, dar mașinile pot fi vândute. Pentru că e posibil ca unii români să depună un voucher RABLA pentru mașini electrice și asta înseamnă că trebuie să casezi o mașină. Dacă nu ai o mașină, cumperi o mașină pe care o casezi. Recomandare: să nu cumperi mașini înainte de a avea certitudinea, validarea și finanțarea dosarului", a declarat Ciprian Cherciu, analist auto.

Vânzarea ecotichetelor, ilegală

Ecotichetele sunt nominale, iar vânzarea lor este ilegală.

"Noi recomandăm clienților să vorbească cu reprezentanții de vânzări. Ei sunt acolo nu doar să încheie un contract, ci să-i ajute pe clienți să se informeze, să aplice mai bine la programele astea. Întotdeauna în situații de genul ăsta apar și oportuniști", a spus Alex Seremet, reprezentant producător auto.

Iar escrocii au mers și mai departe. Au deschis o platformă falsă care promitea înscrieri contra cost în programul RABLA.

"Am avut zilele acestea un caz evident de fraudare a acestui sistem, colegii, reprezentanții AFM au trimis deja plângerile la DIICOT pentru ca astfel de fraude să nu mai fie făcute. Nu ne interesează să fie date voucherele la 3 secunde de la momentul în care se lansează programul, ne interesează ca oamenii de bună credință să aibă șansa să aplice în mod egal", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Înscrierile sunt gratuite și se pot face doar pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu. Marți se deschide lista. Documentele trebuie încărcate pe site-ul AFM, iar solicitantul primește număr de înregistrare. În 10 zile trebuie să selecteze un producător auto autorizat, iar în 60 zile să caseze mașina veche.

Valoarea ecotichetelor, scădere drastică

Anul acesta valoarea ecotichetului pentru mașini electrice a scăzut de la 37.000 lei la 18.500 de lei.

"Vânzările sunt foarte reduse. Programul este limitat pentru persoanele juridice care reprezintă cel mai mare procent de clienți de la noi. Noi ne-am pregătit prin oferte speciale care să compenseze lipsa programului. Pot merge cu un avantaj pentru clienți de până la 10.000 euro", a mai declarat Alex Serement.

Voucherul ajunge la 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 lei pentru mașinile hibrid și 10.000 de lei pentru cele cu propulsie termică. Bugetul programului este de 200 de milioane de lei. De patru ori mai mic față de suma alocată anul trecut.

