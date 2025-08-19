Gata cu falsele concedii medicale care prelungesc vacanţele! Medicii de familie vor anunţa "pacientul" cât pierde din salariu când stă acasă, chiar jumătate în unele cazuri. Autorităţile vor să descurajeze astfel fenomenul. Doar în jurul datei de 1 mai, anul acesta, peste 200.000 de români s-au îmbolnăvit subit.

Banii plătiţi de stat bolnavilor închipuiţi subţiază serios bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Medicii de familie au acordat 140 de ani de concedii medicale în 2023, aşa că autorităţile lucrează acum psihologic. Pe formularul eliberat de medicii de familie scrie clar cât la sută din salariu va încasa pacientul, iar indemnizaţia a fost micşorată.

"Înainte de această modificare figura procentul de 75%, iar acum figurează trei procente: 75%, 65%, respectiv 55% şi acest lucru se calculează conform legii în funcţie de numărul de zile", a declarat Horaţiu Moldovan, preşedinte CNAS.

"E descurajant, fără doar şi poate, e descurajant. Oameni se gândesc o dată în plus dacă să ceară concediul ăsta medical sau să nu-l ceară, indiferent că ar avea sau nu nevoie de el", spune Evelyn Cristescu, medic de familie.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate speră că aceste măsuri îi vor descuraja pe cei care îşi exagerează boala. "Nu-mi convin acei 55%, este sub nivelul meu de aşteptări şi practic mi-ar micşora salariul semnificativ", spune un român.

În paralel, au început controale şi la policlinici pentru a depista concediile acordate ilegal. Peste 230 de medici au fost controlați până acum, și alți câteva zeci prin intermediul sistemului informatic. Primele rezultate arată că s-au găsit nereguli la mai bine de 15% dintre aceștia.

Pacienţii cu afecţiuni cronice se plâng, însă, că au devenit victime colaterale - indemnizaţia pe caz de boală a scăzut şi pentru ei, care au probleme reale de sănătate.

"Vorbim de cateogoria pacienţilor cronici care au nevoie, cel puţin odată pe lună sau de două ori pe lună, să meargă la medic, să facă analize. Ei trebuie să beneficieze de avantajele concediului medical. Că sunt persoane care fac contrariul, acesta este un lucru pe care autorităţile ar trebui să-l controleze, să verifice şi să tragă la răspundere pe cei care abuzează de sistem", a declarat Radu Gănescu, preşedinte COPAC.

Cele mai frecvente afecţiuni pentru care se cer zile libere sunt virozele, infecţiile ORL şi durerile de spate.

