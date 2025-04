Sunt imagini surprinse în internatul Colegiului Tehnic de Vest Timișoara. Printre elevi sunt cazaţi mai mulţi muncitori asiatici dar sunt închiriate spaţiile şi pentru afaceri. Clădirea găzduieşte şi cursuri pentru că liceul este în renovare. Adolescenţii se plâng că pe holurile şcolii se plimbă adulţi care nu au nicio treabă cu sistemul de învăţământ.

"De multe ori se duceau la baie, se plimbau pe holuri, mai stăteau şi ei pe holuri. Nu ne prea băgau în seamă, dar nu e tot una să te duci la liceu şi să vezi oameni majori care stau pe holuri, se duc la baie, la duşuri", povestește o elevă.

Școală cu salon de masaj

După mai multe plângeri, în internat au ajuns seara trecută viceprimarul şi poliţia locală. La etajul patru al clădirii erau cazate fetele, la trei băieţii, dar la doi au fost găsiţi muncitori care lucrau pe diferite şantiere.

La etajul 1 al internatului Colegiului Tehnic de Vest sunt câteva săli de clasă cu elevi, mutaţi aici din lipsă de spaţiu. Însă, ceea ce au găsit reprezentanţii primăriei a uimit pe toată lumea. Aici funcţiona un salon de masaj, iar când au descins reprezentanţii municipalităţii, chiar aveau client.

"Nu pot să îmi imaginez că există aşa ceva, că sunt oameni care locuiesc în şcoli de 5-6 ani de zile. Mai multe eleve mi-au spus că ele se întâlnesc în timpul orelor când ies din clasă, pe culoar, cu bărbaţi dezbrăcaţi care umblă prin şcoală", povestește viceprimarul.

Directoarea, cea care a semnat actele şi oferea chiar chitanţe, şi-a depus demisia după ce totul a ieşit la iveală.

"Noi am avut 2 sau 3 camere inchiriate de firma care reabilitează clădirea, s-ar putea să fie dintre aceea. Am greşit, nu am respectat legea, imi asum, Elevii nu sunt amestecaţi", spune Georgeta Horelu - director Colegiul Tehnic de Vest Timișoara.

Inspectoratul şcolar Timiş susţine că situaţia din cămin nu a fost transmisă către instituţie iar închirierea a fost ilegală. Primăria a trimis astăzi corpul de control la şcoală ca să vadă ce s-a întâmplat cu banii obţinuţi din chirii.

