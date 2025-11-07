Situație incredibilă într-o şcoală din Constanţa. Elevii îndură frigul, deşi clădirea a fost reabilitată cu nu mai puţin de 13 milioane de lei din banii publici. În clase plouă, caloriferele sunt reci, iar uşile... lipsesc. Mucegaiul, însă, e peste tot din cauza umezelii. Greşeala vine de la firma care s-a ocupat de reparaţii. A început lucrările de interior, dar a lăsat acoperişul la urmă. Ploile au distrus tot ce se făcuse. Copiii suportă acum rezultatul unei aşa-numite modernizări făcute pe dos.

Într-o sală de clasă de la etajul doi al Şcolii Gimnaziale Nr. 7, pereţii poartă urmele ploilor.

Mucegai pe grinzi şi frig în clase

Dungi negre de mucegai s-au întins pe grinzi, iar copiii învaţă îmbrăcaţi cu geci din cauza frigului. Nicio sală nu are uşi, caloriferele sunt reci, iar acoperişul, cel care trebuia să-i protejeze, a fost ultima grijă a constructorilor.

Reabilitată cu 13 milioane de lei de primărie, şcoala ar fi trebuit să fie un exemplu de modernizare. Este, însă, rezultatul nepăsării.

"Au fost ore până când apa s-a infiltrat foarte mult, până când s-a oprit lumina şi când, într-adevăr, nu se mai putea sta. Elevii au fost mutaţi la etajul 1 şi la parter. Mai sunt elevi, da. Trei clase care nu sunt atât de mult afectate", a precizat Marian Crăciun, profesor de limba română.

Reabilitată cu milioane de lei, dar distrusă de nepăsare

Deşi au fost aduse dezumidificatoare, şcoala rămâne un dezastru. Copiii învaţă în continuare în condiţii improprii, iar părinţii sunt revoltați şi neputincioşi.

"Toate aceste instituţii trebuiau să facă o muncă împreună şi să nu ajungem la situaţia în care copii noştri învaţă de două săptămâni, de pe vremea când exista acel ciclon, cu nişte pereţi uzi", a declarat o mamă.

"Ni s-au spus aceleaşi lucruri, că momentan nu se poate face nimic şi să avem răbdare. Răbdarea înseamnă sănătatea copiilor noştri", a continuat o altă persoană.

Părinţii, acum, cer soluţii, în timp ce copiii lor, dar şi profesorii se luptă cu frigul. Primăria promite în continuare că va remedia problema. O promisiune care, deocamdată, nu ţine loc de căldură.

