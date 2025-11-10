Veste importantă pentru cultura română: statul va cumpăra scrisorile dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle cu 1.200.000 de euro! Este una din cele mai mari achiziţii din patrimoniul cultural al ultimilor ani. Corespondenţa între cei doi este parte din moștenirea de familie a Veronicăi Micle şi se află acum în posesia unui colonel din Statele Unite. Scrisorile vor fi repatriate şi expuse la Muzeul Literaturii.

Statul român se pregăteşte pentru o mare achiziţie: cele mai frumoase scrisori din literatura română. Corespondenţa în original dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle ar trebui astfel să revină în România din Statele Unite.

Ministerul Culturii a format o comisie de negociere pentru achiziție

"S-a constituit această comisie de negociere care este formată din specialişti urmând ca, până la sfârşitului lunii, să se stabilească din punct de vedere al autenticităţii, după aceea să se discute pe preţul per bucată al fiecărei părţi din această colecţie", a declarat Demeter Andras Istvan, ministrul Culturii.

"Mi-a trebuit o vreme să îndrăznesc să le ating. Vezi toată gama relaţiei, a stărilor, a timpului, a fragilităţii, a dramei lui personale în care spunea: "Eu nu sunt capabil să întreţin o familie", a povestit Christina Zarifopol Ilas, scriitoare.

Dragoste în versuri: scrisori care au făcut istorie

"Povestea începe la Viena, în 1872, când Eminescu era student, iar Veronica ajunge la niște tratamente. Ea se duce la Societatea Studenților România Jună, îl întâlnește pe Eminescu care îi va fi un fel de ghid al Vienei în acea perioadă. Iar în 1874, când Eminescu vine cumva definitiv la Iaşi, la Junimea, începe cu adevărat povestea de dragoste care se desfăşoară în locurile cunoscute în mentalul publicului prin Iaşiul acesta", a explicat Liviu Apetroaie, scriitor şi muzeograf.

De altfel, teiul din Copou era unul dintre locurile lor preferate de întâlnire. Acolo își împărtășeau visurile și își făceau promisiuni.

Scrisorile, magnet pentru publicul larg

"Este muza lui, sunt numeroase poezii care i-au fost dedicate. Ne gândim la poezia "Plopii fără soț". Știm sigur că familia Micle a stat pe strada Plopii fără soț din Iași", a precizat Bobi Apăvăloaei, direcţia de cultură Iaşi.

Astfel de documente stârnesc tot mai mult interesul publicului larg, nu doar al specialiştilor.

"De fiecare dată în expoziţiile cu intrare liberă de la Palatul Cesianu-Racoviţă, publicul a fost extrem de numeros. Până acum erau cunoscute şi se află în România scrisorile pe care Veronica i le-a trimis", a subliniat şi Alin Ciupală, profesor şi expert casă de licitaţii.

Două scrisori nepublicate ale lui Eminescu sunt expuse la Casa Memorială de la Ipoteşti. După ce vor fi cumpărate de stat, toate celelalte vor ajunge la Muzeul Literaturii Române.

