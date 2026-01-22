Se surpă Constanța. Faleza din apropierea portului turistic se năruie tot mai mult. Pune sub semnul întrebării siguranţa localnicilor şi a clădirilor-simbol din oraş. Primăria anunţă că lucrările de consolidare ar putea începe abia la primăvară.

Aflată pe faleza care se surpă, Biserica Greacă este în pericol de prăbuşire. Crăpături tot mai adânci apar în ziduri, iar picturile se descompun. Pentru a salva monumentul istoric, construit acum 160 de ani, faleza trebuie susţinută de piloni pe o distanţă de 300 de metri.

În pericol este şi clădirea treatrului de păpuşi, aflat lângă biserica greacă.

"Au început să se vadă cărămizile, acolo băgați mâna pe dedesubt, se vede conducta, se vede totul. Se duce totul la vale. Aici era o stradă, încă o stradă, era trotuar și mai pornea o stradă. Se mai văd pe acolo urme de betoane. S-a surpat, a căzut din cauza malului", a spus Anton Traian Antoniadis, preşedinte Comunitatea Elenă "Elpis" Constanța.

Articolul continuă după reclamă

Porţiunea dintre Biserica şi teatrul de copii va fi consolidată cu un stâlp din beton.

"Este nevoie, în primul rând, de o stabilizare a solului. Această soluție constructivă, reieșită în urma expertizei și apoi în urma unei comenzi către un specialist în domeniu, este în faza finală de aprobare", a declarat George Măndilă, reprezentant al Primăriei Constanța.

Probleme au apărut şi în Valea Portului. Artera care leag zona garii de portul Constanta este inchisa de mai bine de doua luni. Primele cratere serioase in asflat au inceput in luna noiembrie. Imediat reprezentatii primariei au anuntat ca ramane inchisa pe o perioada nedeterminata.

În centrul Constanţei, trebuie să faci slalom printre lucrări. Pavajele montate acum câteva luni sunt instabile şi transformă plimbările într-un test de echilibru.

"Cumplit, uitaţi-vă cum arată. Dacă, calc am impresia ca pic în gol", a spus un localnic.

"Lucrări de proastă calitate. E dincolo de orice îndoială, comparativ cu alte lucrări realizate cu aceeași tehnologie. E clar că acolo avem o problemă", a afirmat Felicia Ovanesian, consilier local.

Primăria Constanța vrea să plătească până la 6.600.000 de euro pentru întreținerea și menținerea în stare bună a străzii pietonale Ștefan cel Mare din centrul oraşului.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰