Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de ceață, valabil în noaptea de joi spre vineri, pentru mai multe județe din sudul și sud-estul României. Fenomenul va determina scăderea vizibilității în trafic și poate favoriza formarea ghețușului, crescând riscul de accidente.

Cod galben de ceață, din această seară. Lista județelor afectate și riscurile pentru șoferi - Sursa: Profimedia

Avertizarea este în vigoare în intervalul 22 ianuarie 2026, ora 21:00 - 23 ianuarie 2026, ora 00:00. Potrivit meteorologilor, ceața va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, în funcție de condițiile locale.

Codul galben vizează localități din județele Ialomița, Prahova, Călărași, Giurgiu și Dâmbovița, precum și întreg județul Ilfov.

În județul Ialomița, sunt afectate localitățile Fierbinți-Târg, Coșereni, Dridu, Jilavele, Adâncata, Movilița, Sinești, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni și Drăgoești.

În Prahova, ceața densă este semnalată în Brazi, Bărcănești, Puchenii Mari, Ciorani, Poienarii Burchii, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Dumbrava, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Gherghița și Olari.

Pentru județul Călărași, avertizarea include localitățile Budești, Fundulea, Lehliu Gară, Fundeni, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Ileana, Sohatu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Tămădău Mare, Belciugatele, Gurbănești și Nicolae Bălcescu.

În județul Giurgiu, ceața afectează localități precum Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Comana, Mihăilești, Adunații-Copăceni, Călugăreni, Ghimpați, Ogrezeni, Bucșani, Joița, Clejani și Gostinari.

În Dâmbovița, sunt vizate Potlogi, Cornești, Răcari, Crevedia, Cojasca, Lungulețu, Tărtășești, Finta, Niculești, Brezoaele, Bilciurești și alte localități din zonă.

Meteorologii recomandă șoferilor prudență sporită, adaptarea vitezei la condițiile de drum și utilizarea luminilor de ceață, acolo unde este necesar.

