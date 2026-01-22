Antena Meniu Search
România se aliniază standardelor europene de top în chirurgia cardiacă. O maladie congenitală a inimii, care afectează mii de copii şi adulţi, poate fi tratată acum printr-o intervenţie minim invazivă. Tehnologia a fost introdusă acum două luni în marile clinici de pe continent.

de Redactia Observator

la 22.01.2026 , 20:36

La câteva zile după operaţie, Ana Oltean poate fi externată şi se întoarce la viaţa normală.

"Am o familie foarte frumoasă şi de dragul lor am făcut şi această intervenţie. Sper să fie bine şi să nu mai am probleme pe viitor", a declarat Ana Viorica Oltean, pacientă.

O malformație cardiacă rară, operată de două ori pe cord deschis

Femeia de 47 de ani s-a născut cu tetralogie fallot o malformaţie a inimii care reduce cantitatea de oxigen din sânge şi pentru care a fost operată de două ori pe cord deschis. În urmă cu câţiva ani a început din nou să se simtă rău. Acum nu s-ar fi operat dacă nu ar fi aflat despre noua tehnică.

"Am avut două clasice şi-atunci e mai ok minim invazivă, e mult mai uşoară recuperarea. Mă bucur că sunt bine şi că n-o să mai am nevoie de aşa ceva", a transmis Ana.

Noua tehnică a schimbat opțiunile de tratament

Procedura a început să fie utilizată în Europa toamna trecută, iar acum şi la noi în ţară. Totul se face minim invaziv şi mulţi dintre pacienţi ar putea să nu mai aibă nevoie vreodată de o intervenţie pe inimă.

"Valva harmony este apărută în Europa de câteva luni, putem evita operaţie pe cord deschis. Nu necesită oprirea inimii, este o valvă foarte complexă. Fiind un stent de dimensiune foarte mare, este foarte uşor să punem altă valvă trans-cateter în interior", a mai spus medicul.

Pacienţii pot pleca acasă în cel mult trei zile după intervenţie, iar procedura poate fi utilizată cu succes inclusiv la copiii născuţi cu o astfel de afecţiune.

Redactia Observator
