Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de relația transatlantică. Dialogul a redus tensiunile

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, înaintea Consiliului European informal de la Bruxelles, că Europa și România au nevoie de o relație transatlantică solidă, subliniind că tensiunile recente s-au diminuat în urma dialogului și că situația a revenit "în parametri normali".

"În primul rând, e un Consiliu European informal, care are ca obiect relaţia transatlantică şi asta are mai multe componente, cum intuiţi, Groenlanda, tarife, Ucraina, foarte important, posibil să discutăm şi de Mercosur", a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

El a menţionat că avem nevoie de relaţia transatlantică.

"Mesajul meu general este că avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România şi că e foarte bine că, aşa cum cumva anticipam, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali", a spus şeful statului la sosirea la Bruxelles, pentru reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Întrebat care este poziţia oficială a României vizavi de ceea ce se întâmplă cu Groenlanda, şeful statului a precizat: "Poziţia României este că, pe de o parte, evident, suveranitatea este ceva important, care ţine de dreptul internaţional şi, pe de altă parte, orice chestiuni care ţin de apărare, care sunt legitime, trebuie purtate, mai ales în contextul în care e vorba de două ţări NATO, trebuie purtate dialog".

Reacţia lui Nicuşor Dan după criticile lui Zelenski la adresa aliaţilor europeni

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la sosirea la reuniunea Consiliului European informal de la Bruxelles despre declaraţiile critice pe care le-a avut preşedintele Ucrainei, la adresa liderilor europeni. Şeful statului a spus că "important este dialogul".

”Bineînţeles că dumneavoastră media sunteţi foarte importanţi şi declaraţiile publice sunt, de asemenea, importante pentru opinia publică. Important este dialogul şi, pentru moment, suntem într-o poziţie de echilibru”, a mai spus Nicuşor Dan.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Davos, răspunsul slab al UE în privinţa Groenlandei şi solicită o abordare serioasă a securităţii arctice, oferind totodată experienţa Ucrainei în domeniu, potrivit The Guardian.

