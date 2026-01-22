Ceea ce părea o crimă la furie, un atac de neînţeles pentru nişte copii de 13 şi 15 ani, s-a dovedit a fi o execuţie plănuită în cel mai mic detaliu. Cei doi adolescenţi care şi-au ucis prietenul lângă Timişoara, apoi l-au îngropat şi au încercat să-şi şteargă urmele, plănuiau să facă asta de acum o lună. Îl invidiau de moarte, pentru că avea mai mulţi bani şi era mereu în centrul atenţiei, a recunoscut cel mai mic dintre ei în faţa anchetatorilor. Pentru că are numai 13 ani, nu are, potrivit legii, răspundere penală.

Părinte: Nu mi-e frică, tremur, nu dorm, nu mănânc. M-am dus la poliţie, am făcut reclamații.

Reporter: Ce v-a speriat?

Părinte: Drogurile. E mare problema şi e de mult timp și nimeni nu ia nicio măsură. Şi aceasta crimă tot în baza drogurilor. Minorul de 13 ani a fost anul trecut cu fetiţa mea în clasă. Agresiv, țigări, droguri. Şi cum e liber, la ce ne putem aștepta?

"Toata lumea se teme. Am nepoată… Normal că sunt stresat numai pentru copii, dar şi pentru noi mai ales ăștia mai vârstnici. Poate să se întâmple oricui", a spus bunicul unei eleve.

Autoritățile suplimentează măsurile de securitate

Ca să mai liniștească apele acolo, autoritățile au luat măsuri de securitate în sat și mai ales în apropierea școlii. Cei doi suspecți de 15 ani au fost aduşi în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

De dimineață au fost la Institutul Național de Medicină Legală din Timișoara pentru o expertiză psihologică. Așa că, în acest moment, magistrații urmează să se pronunțe și cel mai probabil aceasta va fi, practic, o procedură, o confirmare a mandatului de arestare.

Cât despre celălalt copil, cel de 13 ani, este liber și se poate întoarce oricând, inclusiv în localitate, la școală, după cum spuneau cei de la unitatea de învățământ. Și tocmai din acest motiv, din cauza faptului că este liber, există o stare de tensiune și de revoltă în comunitate, pentru că oamenii se tem să aibă contact cu acest copil, se tem acum să-și trimită, la rândul lor, copiii la școală și pe străzi.

Comitet pentru situații de urgență, convocat de primărie

Din acest motiv, pentru că foarte multă lume s-a plâns administrației locale, primăria a luat decizia de a convoca un comitet pentru situații de urgență, astfel încât, prin acest comitet, să facă o solicitare, pe de-o parte, către Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș și să ceară, astfel, suplimentarea patrulelor de poliție pe străzi, să existe pază permanentă la unitatea de învățământ și în alte zone cheie din comună, iar, pe de altă parte, a solicitat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copiilor Timiș, consiliere psihologică.

Asta înseamnă că, la școală, vor veni, începând de astăzi și în zilele următoare, specialiști care să vorbească atât cu elevii, cât și cu părinții și să încerce să îi liniștească. Ancheta merge mai departe în acest caz. A apărut o mărturie a unchiului victimei, cel care a fost primul care l-a făcut pe adolescentul de 13 ani să mărturisească odioasa crimă.

