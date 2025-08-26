Sebastian Popescu, fost candidat la prezidenţiale, cercetat sub control judiciar pentru coruperea minorilor

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, este cercetat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile pentru coruperea minorilor, după ce ar fi pus la dispoziţia unui minor de 15 ani o imagine cu un caracter pornografic.

Cercetările au fost preluate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, a transmis un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Faţă de inculpat a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Comunicatul poliţiei nu îi precizează numele, dar potrivit surselor Observator este vorba de Sebastian Popescu.

"În urma imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public ce fac referire la o persoană care i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

La data de 24 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare.

Polițiștii din cadrul subunității au identificat și depistat bărbatul în cauză, fiind condus la sediul de poliție. Cercetările au fost preluate de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

În urma administrării materialului probator, față de cel în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 4 C. pen., privind faptul că inculpatul a pus la dispoziția minorului o imagine cu un caracter pornografic.

De asemenea, față de inculpat a fost dispusă și măsura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile. Polițiștii Capitalei tratează cu seriozitate toate cazurile semnalate și acționează ferm pentru protejarea minorilor și aplicarea legii", a transmis Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti într-un comunicat.

