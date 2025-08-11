Situaţie alarmantă în judeţul Satu Mare unde un lac piscicol este în pericol de dispariţie din cauza secetei. Deşi aparţine unei arii naturale protejate, lacul Moftin, căci despre el este vorba, apă care adăposteşte în mod normal sute de specii de vietăți, aproape a dispărut. Explicaţia: râul care îl alimentează nu mai are suficientă apă, iar autorităţile spun că doar ploaia poate ajuta.

Lacul a fost concesionat în urmă cu câţiva ani de către un cetăţean italian iar reprezentanţii administratorului au declarat luni dimineaţa faptul că lacul a fost alimentat cu apă în urmă cu aproximativ 3 sau 4 zile.

Însă a fost ultima operaţiune de acest gen în această perioadă, deoarece debitul râului Crasna este foarte scăzut şi nu mai permite alimentarea lacului. Dacă în următoarele şapte zile nu va ploua, cel mai probabil lacul Moftin va seca în totalitate. Acest lucru se datorează faptului că în zonele în care mai există apă adâncimea lacului este de aproximativ 10 centrimetri.

Pe acest lac, care este inclus într-o arie protejată, sunt aproximativ 150 de specii de păsări. În momentul în care lacul va seca, cel mai probabil acestea vor pleca din zonă.

