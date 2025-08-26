Secretara lui Mihai Chirica, salariu mai mare decât edilul. Plătită cu 120 € pe minut ca să meargă la şedinţe

Situaţie incredibilă la Primăria Iaşi. Secretara primarului Mihai Chirica a câştigat în 2024 mai mult decât edilul.

Ioana Turtă primea 120 de euro pe minut pentru a participa la şedinţe. Cum întâlnirile durau aproximativ 15 minute, secretara încasa în jur de 1.800 de euro în plus, lunar. Totodată, primea şi un spor de 50% pentru fonduri europene.

Secretara, mai bine plătită ca edilul

Altfel spus, femeia a încasat aproape 4.500 de euro net pe lună din salariul și indemnizația de membru al Consiliului de Administrație.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit reportreris, Ioana Turtă n-are nicio pregătire în economie, administrație, afaceri, finanțe. Secretara primarului Mihai Chirica încasează, lunar, câte 8.901 lei net pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație (CA) al SC Servicii Publice (SPI).

Practic, în 4 ani de mandat, secretara primarului ar lua 85.000 euro net, echivalentul unui apartament cu trei camere în Iaşi. În 2024, a ridicat chiar mai mult, o medie lunară de 10.833 lei net pentru că a avut și o bonificație de „performanță” pentru anul anterior.

Ioana Turtă și-a angajat și soțul în Primărie. Acesta câștigă 6.300 de lei net.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰