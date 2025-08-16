Antena Meniu Search
Secretul celor mai buni mici, dezvăluit de bucătarii din Bistriţa. Oamenii au stat la cozi interminabile

Weekendul acesta, Bistriţa miroase a mici şi voie bună. Zeci de pofticioşi au uitat de dietă şi s-au răsfăţat la cel mai mare festival al micilor pe grătar, unde s-au format cozi interminabile. Bucătarii au muncit la foc continuu, iar laudele oamenilor le-au şters orice urmă de oboseală. 

Fragezi şi rumeniţi perfect. Acestea au fost condiţiile pofticioşilor care s-au adunat la Josenii Bârgăului pentru festivalul micilor. "Oriunde merg numai mici mănânc".

Secretul celor mai buni mici, spun bucătarii, e ascuns în ingrediente, dar şi în prepararea propriu-zisă. "Suflet. Şi să îi facem cu dragoste", spune un bucătar. "Important este să fie focul mare. Micii de cea mai bună calitate, de la Ghiţă. Uitaţi, trebuie jonglat cu ei. Maxim cinci şase minute", explică un alt bucătar.

Rezultatul nu a dezamăgit, iar gustul desăvârşit al mititeilor i-a convins pe poftioşi să uite de calorii. Mulţi dintre ei au cerut chiar şi o a doua o porţie. Atmosfera încinsă nu a rămas doar la grătar. Participanţii s-au bucurat de muzică bună şi de compania celor dragi întreaga zi.

