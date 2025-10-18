Pericolul nu a trecut, nici la 34 de ore de la explozia nimicitoare. Riscul este uriaş, iar plăci din apartamente se pot desprinde oricând. O şedinţă de urgenţă a avut loc, iar autorităţile au anunţat că pregătesc terenul pentru demolare.

Înainte să fie dărâmat, blocul va fi pus în siguranţă astfel încât locatarii să poată intra împreună cu cei de la ISU ca să îşi ia bunurile de acolo.

"Primăria Capitalei îşi va asuma punerea în siguranţă a acelui imobil. Va avea o intervenţie rapidă, imediat după ce finalizează ancheta Poliţiei. După punerea în siguranţă vom face tot posibilul alături de ISU să se intre punctual în imobil, doar cu acordul ISU, pentru a-şi recupera bunurile de valoare, dar nu vor putea locui în acel imobil. După expertiză vom ştii nivelul de intervenţie, dar din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea, deci ne uităm inclusiv la opţiunea de demolarea a imobilului după ce este pus în siguranţă", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate "rezistenţă mecanică şi stabilitate" şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori astfel că nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor.

Inspectoratul de Stat în Construcţii propune în raportul elaborat în urma exploziei din Calea Rahovai interzicerea accesului în clădirea avariată, precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 de metri în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei şi instalarea unor popi de siguranţă.

Prefectul Capitalei a precizat că vor fi luate măsuri de expertiză a întregului imobil, iar terenul va fi pregătit pentru demolare.

Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea clădirii

Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au transmis că nu e justificată economic consolidarea clădirii afectate, pentru că există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor de consolidare, amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat pericol stabilitatea clădirii.

Experţii au concluzionat că imobilul prezintă colaps parţial, prezintă avarii grave asupra componentelor structurale şi nestructurale şi că situaţia constatată are un caracter evolutiv, clădirea neaflându-se într-un stadiu de echilibru permanent, existând riscul de colaps progresiv.

Oamenii vor sta în locuinţe puse la dispoziţie de Primăria Capitalei

"Avem peste 100 de persoane cazare în hotelurile din Bucureşti. Fie vor alege şi vor opta la o chirie de pe piaţa liberă într-un grafic şi într-o grilă aprobată în consiliul general, fie vor alege să funcţioneze în aparatamentele puse la dispoziţie de ONG uri de profil, care sunt de mare ajutor în această perioadă, fie vor opta pentru un apartament din fondul propriu al primăriei capitalei sau al primăriilor de sector", a mai spus Stelian Bujduveanu.

În continuare locul tragediei este împânzit de jandarmi şi poliţişti. Nimeni nu iese, nimeni nu intră, fără ca aceştia să îi ia în evidenţă.

Mulţi oameni au intrat în blocurile de lângă cel distrus, au avut voie să stea câte 10 minute ca să îşi ia lucrurile importante.

Se vor întoarce când cercetarea la faţa locului va fi finalizată. Sunt criminalişti care umblă din apartament în apartament pentru a preleva moste de ADN pentru identificarea persoanelor decedate.

