În plin scandal şi anchetă privind moartea celor 8 copii uciși de o bacterie în Spitalul de Pediatrie "Sfânta Maria" din Iași apar informaţii revoltătoare în spaţiul public. Şefa ATI le-ar fi cerut asistentelor să modifice foi şi caiete de observaţie, pentru a distruge probe vitale în dosar.

Potrivit ultimelor informații apărute în spațiul public, șefa Secției de Anestezie și Terapie Intensivă de la Spitalul de Pediatrie din Iași ar face anumite presiuni asupra unor cadre medicale pentru a fi făcute diverse modificări în caietul de observații sau în fișele de internare ale pacienților, ori chiar să fie șterse anumite lucruri care ar putea să o incrimineze în fața anchetatorilor.

Este vorba mai ales de caietul de observații de pe secție, în care sunt trecute diverse informații și date cu privire la fiecare pacient în parte, și acolo ar scrie inclusiv faptul că această șefă de secție ar fi cerut mutarea unui pacient infectat cu bacterii care, în cele din urmă, au ucis 8 copii, de pe o secție pe cealaltă, deși în corpul A încă nu existau cazuri de infectare, şi asta ar fi putut duce la răspândirea respectivei bacterii pe secție și, ulterior, la decesul acestor copii.

Deocamdată rămâne de văzut dacă vor fi luate măsuri împotriva acesteia. Ar fi fost chemată deja în fața anchetatorilor pentru a lămuri situația de acolo, dar nici până în acest moment nu s-ar fi făcut o modificare cu privire la funcția pe care o deține, deși s-a anunțat în mod repetat că nu va mai fi șefa acestei secții.

Articolul continuă după reclamă

Rămâne de văzut dacă se va lua vreo măsură și în acest sens. Conducerea unității sanitare nu a mai oferit lămuriri suplimentare cu privire la cazul de pe secția de terapie intensivă. Vă reamintesc: la sfârșitul lunii septembrie, opt copii și-au pierdut viața la Spitalul de Pediatrie din Iași, după ce au luat o bacterie intraspitalicească pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰