Moarte fulgerătoare pentru un bărbat de 62 de ani din Piteşti. Acesta s-ar fi înecat cu mâncare sub privirile trecătorilor, în timp ce se afla în cartierul Găvana din Pitești şi nu a putut fi salvat.

Sfârșit tragic pentru bărbat din Piteşti. A murit în plină stradă după ce s-ar fi înecat cu mâncare - Sursa: Anchetaonline.ro

"În cursul serii de astăzi, 09 iunie a.c., poliţiştii piteşteni au fost sesizaţi cu privire la faptul că în cartierul Găvana, o persoană a acuzat iniţial o stare de rău, posibil specifică persoanelor ce se îneacă cu alimente, ulterior survenind decesul", a anunţat, marţi seară, IPJ Argeş.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii din cadrul Biroului Investigaţii Criminale Piteşti, rezultând că persoana în cauză este un bărbat de 62 de ani, din Ungheni.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în care cercetările se desfăşoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

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"Pentru stabilirea cauzei decesului, urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei", precizează poliţiştii.

Aceştia au transmis şi o serie de recomandări cu privire la acordarea primului ajutor:

când observăm o persoană cu stare de rău, sau căzută, la momentul în care intervenim, trebuie să observăm cu atenţie împrejurimile, pentru a nu ne expune unei situaţii de pericol (măsuri pentru siguranţa salvatorului);

luând contact cu persoana care are nevoie de ajutor, trebuie să evaluăm rapid şi cu calm starea acesteia (răni vizibile care ar putea fi agravate în situaţia în care victima este mişcată, dacă victima respiră prin forţe proprii, dacă victima poate da relaţii referitor la ce s-a întâmplat);

solicitarea ajutorului, strigând pentru a atrage alte persoane, respectiv sunând la 112, pentru a transmite detalii despre locul în care ne aflăm şi starea victimei, alături de alte elemente utile pentru identificarea locaţiei/clarificarea modului în care persoana poate fi ajutată (în funcţie de tipul de leziuni, de eventuale afecţiuni medicale, sau chiar despre modalitatea în care au survenit leziunile - spre exemplu, electrocutare acidentală/muşcare de câine fără stăpân, etc.).

până la sosirea unei alte persoane instruite pentru acordarea primului ajutor de bază, care să ne sprijine, sau a unui echipaj medical, ce va acorda primul ajutor medical calificat, vom continua să asistăm persoana.

"Situaţii deosebite, precum aceea a victimelor unui accident de circulaţie, sunt unele în care nu se recomandă mutarea sau manipularea victimei, iar cu privire la modul în care ar trebui să procedeze o persoană care doreşte să ajute, acesta poate primi instrucţiuni de la operatorul 112 specializat ori de la persoane calificate în acordarea măsurilor de prim ajutor", precizează IPJ Argeş.

"Totodată, recunoaşterea semnului universal pentru obstrucţia căilor aeriene şi aplicarea manevrei specifice de salvare de la sufocare - manevra Heimlich, sunt aspecte ce pot duce la evitarea unor tragedii", au mai transmis poliţiştii.