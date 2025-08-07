Tragedie în municipiul Sibiu, în această dimineaţă, unde un băiat în vârstă de doar 18 ani a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc. Deocamdată, nu se știe dacă a fost un gest voluntar sau dacă tânărul s-a prăbușit în mod accidental de la înălțime.

Sfârșit tragic pentru un băiat de 18 ani, în Sibiu. Tânărul a murit pe loc, după ce a căzut de la etaj - Arhiva / imagine ilustrativă

Este anchetă la Sibiu, după ce un tânăr de 18 ani şi-a pierdut viaţa, joi dimineața, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc aflat la intersecția străzilor Oștirii cu Rahovei, din municipiu.

Alerta s-a dat în jurul în jurul orei 04:30, iar la fața locului au intervenit rapid atât polițiștii, cât și echipajele de prim-ajutor.

Din nefericire, în ciuda manevrelor de resucitare, băiatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul.

Articolul continuă după reclamă

Tânăr sibian, mort după ce a căzut de la etaj

Conform unor surse judiciare, citate de Mediafax, tânărul era singur acasă și nu se știe ce s-a întâmplat înainte de producerea tragediei. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs nenorocirea. Deocamdată, nu se știe dacă a fost un gest voluntar sau dacă băiatul a căzut în mod accidental de la etaj.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰