Aproape de Capitală, 200 de cai de rasă vor oferi publicului un spectacol de curse cu obstacole şi demonstraţii ecvestre. Copiii pot face plimbări călare, îşi pot dezvolta îndemânarea la ateliere creative sau pot trage cu arcul.

Mulți dintre cai se odihnesc acum, doar unul este afară și se antrenează. Și asta pentru că începând cu orele 16.30 vor începe demonstrațiile ecvestre de sărituri peste obstacole. Vizitatorii au parte toată ziua de experiențe inedite, plimbări cu ponei sau cai, ateliere pentru copii și adulți, teatru de păpuși, muzică bună, chiar şi tras cu arcul sau escaladă.

"Atmosfera e de vacanță, cu iarbă verde, trăsuri, soare și multă voie bună. La standuri descoperă mâncare tradițională, preparate locale și deserturi de casă care completează perfect experiența în aer liber. Totul se întâmplă aici la Hergelia Jegălia până la ora 20. Locația se află la aproximativ o oră de condus din București sau din Constanța. Biletul de intrare costă 40 de lei, iar copiii sub 12 ani intră gratuit", a transmis Ana Maria Munteanu, reporter Observator.

