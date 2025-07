"De exemplu, acum costă 272 de lei şi 50 de bani. A fost 545 de lei", spune o vânzătoare.

Oriunde întorci privirea în mall zilele aceste vezi doar etichete roşii care te ademensc cu mesaje tentante: "promoţii de sezon, doi la preţ de unul sau 50% reducere".

Cod roşu de reduceri în magazine

"Am văzut că sunt preţuri foarte, foarte ok acum şi am nevoie de tricouri de vară!" "Mi-am luat o rochiţă albă de dantelă 200 de lei, de la 700 era preţul!" "Pe orice român îl bucură o reducere, oricât de mică ar fi ea, este binevenită!", spun clienţii.

Dacă mai avem noroc să găsim mărimea noastră, magazinele sunt pline şi de haine de vară la reducere. De exemplu, rochii de mătase care se cumpără acum cu 30% mai ieftin. Această rochie costă acum 416 lei. Cea mai mare afacere în schimb este să cumpărăm acum haine din colecţii mai vechi de toamnă-iarnă. De exemplu, această ţinută costa în urmă cu trei luni în jur de 1100 de lei. Acum o regăsim cu 600 de lei.

Ca să nu cădem în capcana cumpărăturile impulsive, seduşi de oferte, ideal ar fi să plecăm de acasă cu un buget clar.

"De la listă să nu te abaţi, asta e cel mai important, ca să ai grijă de buget! Trebuie să iasă ceva ca să intre ceva şi e bine şi pentru ordinea noastră în dulap. E o bună perioadă şi pentru a-ţi cumpăra itemurile care ţi-au plăcut iarna trecută - un sacou, un costum de lână", a declarat Luminiţa Faurescu, stilist vestimentar.

Pentru cei care preferă shoppngul online, capcana să cumpărăm fără număr e şi mai mare, spun specialiştii.

"Coşul mediu poate varia între 350-450 de lei. Să avem în vedere să cumpărăm produse de calitate, din materiale naturale să nu fim nevoiţi să cumpărăm an de an de summer sale aceleaşi produse", a declarat Mara Eliza Barza, PR magazin online.

Sunt reduceri şi la cosmetice, bijuterii sau electrocasnice, unde preţurile s-au înjumătăţit faţă de acum câteva săptămâni. Discounturi sunt şi la servicii: de la abonamente la stomatolog la asigurări de sănătate. O statistică recentă arată că 3 din 4 români merg în magazin pentru reduceri.

