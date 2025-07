Şi-a descoperit fratele mort şi tranşat în frigider. Crimă şocantă în Brazilia

Crima odioasă a avut loc în Rio de Janeiro, Brazilia. Femeia își căuta fratele, care dispăruse de câteva zile. „Colegul de apartament nu voia să mă lase să intru, dar am insistat și am început să cotrobăi prin casă. Când am deschis frigiderul și am văzut pungile cu rămășițele fratelui meu, mi-a venit rău”, a povestit sora lui Thiago Lourenço Morgano, relatând groaznica descoperire făcută, potrivit Fan Page.

Şi-a descoperit fratele în frigider

Bărbatul de 36 de ani, dispărut de câteva zile, fusese ucis, tranșat și pus în blender de colegul și colocatarul său.

Chiar sora victimei a fost cea care a descoperit crima, după ce a început să-l caute pe fratele său, despre care nu se mai știa nimic de duminică. Miercuri, femeia în vârstă de 40 de ani s-a dus în Morro de São Carlos, în centrul orașului Rio, acolo unde fratele ei locuia împreună cu un coleg de la brutărie, Bruno Guimarães da Cunha Chagas.

La început, Bruno nu a vrut să o lase să intre în casă și i-a spus că fratele ei plecase. Femeia s-a alarmat imediat și a bănuit că ceva nu este în regulă când l-a văzut pe bărbat turnând dezinfectant pe podea. Abia după ce a amenințat că va face un scandal, bărbatul a acceptat să o lase să intre — dar bănuielile s-au transformat curând într-un coșmar.

Femeia și-a dat seama imediat că lucrurile fratelui erau încă acolo și că povestea cu mutatul era o minciună, așa că a început să caute peste tot. Când a deschis frigiderul, oroarea i s-a înfățișat în fața ochilor.

„Am văzut frigiderul și i-am cerut să-l deschidă. Nu a vrut. Am amenințat din nou cu un scandal, și atunci l-a deschis. În momentul în care am văzut pungile cu rămășițele, am început să mă simt rău. Apoi mi-a mărturisit că mi-a ucis fratele”, a povestit femeia.

Ea a spus că a început să țipe, alertând vecinii. „Oamenii au venit repede și l-au împiedicat să fugă, chemând poliția. Nu a arătat niciun semn de remușcare. Acum vrem dreptate. Thiago era un băiat bun, un muncitor harnic. Acest om a distrus o familie. Fratele meu nu merita să moară așa. Ce i-a făcut a fost crud”, a declarat femeia.

„Fratele meu a avut ghinionul să-l întâlnească pe acest om în cale. A împărțit cheltuielile cu el. Fratele meu a făcut asta ca să-l ajute”, a adăugat Jansilaine Machado Morgado.

Bărbatul arestat a declarat poliției că l-a înjunghiat pe Thiago în timpul unei certe, duminica trecută. Apoi l-a tranșat și i-a ascuns rămășițele în frigiderul din apartament. Potrivit poliției, suspectul ar fi gătit unele părți ale corpului, le-ar fi pus în blender și ar fi încercat să le arunce în toaletă.

