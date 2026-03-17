Hackeri buni la Poliţia Capitalei! Mai mulţi informaticieni de top au fost angajaţi într-un nou departament. Misiunea lor este să descopere noile escrocherii online care apar în lume şi să le blocheze înainte să ajungă la noi în ţară.

Poliţiştii de la Acţiuni Speciale au ridicat un bărbat bănuit că opera prin metoda SMS de la curieri. Sub pretextul că are o livrare de făcut, cerea confirmarea prin linkuri capcană.

Prin această metodă, individul reușea să obțină datele cardurilor bancare ale victimelor. Cel puțin cinci persoane au fost furate astfel, iar prejudiciul depășește 33.000 de euro.

În spatele acestor intervenții stă un grup special, formată cu aproape un an în urmă la Poliţia Capitalei: Serviciul pentru Combaterea Infracțiunilor Informatice - sau hackerii buni cum sunt supranumiţi colegii Adrianei şi ai lui Bogdan.

Cine sunt agenţii care îi prind pe cei care ne fură datele

"Activitatea noastră presupune identificarea persoanelor care folosesc tehnologia pentru a comite fraude, analiza probelor digitale, colaborarea cu instituții bancare și cu autorități din țară și din străinătate...", a declarat Adriana Răvaș, Combaterea Infracțiunilor Informatice.

Unii dintre ei sunt polițiști pasionați de IT. Alții, informaticieni transformați în poliţişti. Împreună sunt considerați cei mai eficienți ''vânători'' de escroci online.

"De la zi la zi apar metode și tehnici noi. Fiecare metodă nouă trebuie replicată astfel încât să putem să identificăm modalitatea prin care a fost creată, eventualele erori și astfel să putem ajunge la autori", a declarat Bogdan Bînă, Combaterea Infracțiunilor Informatice.

"Cele mai des întâlnite moduri de operare sunt cu precădere cele de phishing, smishing, prin care victimele primesc un mesaj de la autori, în urma cărora le sunt solicitate date personale sau ale cardurilor bancare", a declarat Adriana Răvaș, Combaterea Infracțiunilor Informatice.

Ofițerii de la Infracțiuni Informatice au reușit să oprească înşelătorii de proporţii. Printre acestea, un call-center fantomă. Escrocii promiteau investiţii cu profit mare şi sigur. Aşa au furat sute de mii de euro de la zeci de oameni.

Departamentul special de la Poliţia Capitalei a fost înfiinţat după ce s-au înmulţit înşelătoriile online. 1 din 7 români a fost victima unei asemenea escrocherii anul trecut.

