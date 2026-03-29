În timp ce telefoanele noastre au trecut singure la ora de vară, într-un colț de Românie, de două ori pe an, schimbarea orei le dă serios de lucru câtorva oameni. La propriu! La Muzeul Ceasului din Ploiești, singurul de acest fel din țară, sute de piese de colecție trebuie aduse cu mâna înapoi la ora exactă.

Aici sunt peste 500 de ceasuri, iar dintre ele aproape 150 încă arată ora exactă. Restul? Rămân martori ai timpului trecut. Suntem în fosta casă a magistratului Luca Elefterescu, unul dintre cei mai cunoscuţi politicieni de la sfârşitul secolului al 19-lea. Astăzi, impresionanta clădire adăposteşte Muzeul Ceasului. Locul în care trecerea la ora de vară înseamnă ore bune de muncă printre mii de rotițe și pendule.

Cel mai vizitat muzeu din Prahova

"Când trecem la ora de vară, trebuie să dăm ceasurile cu o oră înainte. Deci, practic, în sensul acelor de ceasornic. Este ceva mai complicat în... în septembrie, când se trece la ora de iarnă, pentru că mecanismul ceasului nu permite ca arătătorul să fie rotit în sens invers a celor de ceasornic", a declarat Carmen Banu, muzeograf.

Colecția celui mai vizitat muzeu din Prahova e plină de piese rare. "Cel mai vechi ceas din colecţia muzeului este ceasul astronomic. În afară de oră, ceasul aceste ne oferă informaţii despre calendar, date, zilele din lună, decadele acestora şi zodiile", spune Carmen Banu, muzeograf.

Majoritatea orologiilor sunt funcţionale, chiar dacă nu toate sunt pornite. "Aici, în expoziția permanentă, acest procedeu se aplică la aproximativ 20 de ceasuri. Sunt și alte ceasuri funcționale. Însă, acestea nu sunt întoarse. la schimbarea orelor respective, pentru a se proteja mecanismele", a explicta muzeograful Carmen Banu.

Cele mai preţioase piese din colecţie

Printre cele mai prețioase piese din colecţia Muzeului sunt ceasurile demne de un rege. "Regăsim două ceasuri care i-au aparţinut regelui Carol 1, două ceasuri comandate special, personalizate. Vom vedea redat pe unul din ceasuri portretul lui Carol I. ar şi ceasul decorat cu 152 de diamante".

Deși trăim în era digitală, când mai totul se reglează de la sine, bijuteriile din Muzeul Ceasului păstrează o legătură specială cu cel care le îngrijește. "Noi, într-adevăr, astăzi în era digitală nici măcar nu ne reglăm singur, mecanismele ceasurilor se reglează în mod automat. Acestea au ceva mai personal. Depind de cel care îl fac să funcționeze corect, să ajungă la ora reală".

"Cine știe cum va arăta locul acesta peste ani… Poate mă întorc aici și peste 20–25 de ani, dacă o să mai fiu în meseria asta. Și poate atunci nu o să mai vorbim despre ceasuri cu mecanism, ci despre unele complet diferite. Dar un lucru sigur rămâne: timpul merge mai departe, indiferent cum alegem noi să-l măsurăm", a declarat Marko Pavlovici, reporter Observator.

