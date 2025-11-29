Antena Meniu Search
Video Sistemul SOS auto, sursă de apeluri accidentale la 112. Confuzia costă autorităţile milioane de euro

Date îngrijorătoare din dispeceratul 112. Peste jumătate dintre apelurile SOS trimise din maşini sunt false şi de vină nu e sistemul inteligent. Şoferii apasă de multe ori din greşeală butonul care face legătura cu numărul de urgenţă.

de Bogdan Dinu

la 29.11.2025 , 13:43

Dispecerii 112 primesc tot mai multe apeluri de urgență, făcute de ceasuri, telefoane sau mașini. În cazul autoturismelor moderne, sistemul eCall și butonul SOS sunt dotări obligatorii. Sistemul poate fi activat automat, în momentul în care mașina detectează un impact, dar și manual, dacă șoferul apasă butonul SOS aflat la bord. O tehnologie care salvează vieți, dar care le dă și bătăi de cap operatorilor. Asta pentru că mai bine de jumătate dintre apelurile eCall primite la 112 sunt din greșeală.

"De cele mai multe ori, șoferii acționează accidental butonul SOS, atunci când vor să aprindă lumina de interior sau când curăță mașina", a explicat reporterul Observator, Bogdan Dinu.

Statul a cheltuit milioane de euro pe solicitări accidentale

În cele mai multe cazuri, autoritățile au luat solicitarea în serios și au trimis echipaje de intervenție la fața locului.

"Operatorul 112 inițiază o discuție cu pasagerii pentru a confirma situația, iar dacă nu primește răspuns, apelul este tratat ca o urgență reală și echipajele sunt trimise imediat la locul accidentului. Sistemul transmite direct către 112 informații de localizare, tipul vehiculului, direcția de deplasare, dar și numărul de pasageri", a explicat, din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale, Cătălin Chirca.

Un calcul simplu arată că, numai pentru aceste intervenții, statul a cheltuit milioane de euro. Cu toate astea, cei care apelează din greșeală nu sunt însă sancționați ca în cazul celorlalte apeluri false. Pentru a evita astfel de situații, s-au găsit alte soluții.

Ce soluţii au găsit producătorii auto pentru solicitările accidentale

"Producătorii au înțeles că sunt anumite apeluri accidentale la 112 și astfel au intervenit cu anumite soluții", a spus consilierul de vânzări auto Alexandra Gherguș.

Unele mașini au acest clips de protecție pentru a împiedica activarea accidentală a butonului SOS.

Sistemul eCall și butonul SOS au devenit obligatorii în Uniunea Europeană pentru toate modelele noi de autoturisme, începând din 2018, pentru a reduce timpul de intervenție în cazul accidentelor rutiere grave.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

