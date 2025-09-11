Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. MAI susţine că a intervenit la timp

Antena Meniu Search
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. Oficialii monisterului spun însă că s-a intervenit la timp şi s-a blocat accesul către site-ul fals. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro, potrivit News.ro.

"Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărţi electronice de identitate. Structurile MAI au intervenit şi au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială", a anunţat Ministerul de Interne.

Instituţia precizează că pagina web oficială dedicată cărţii electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro.

"Acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro. Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), nu este oficială şi poate reprezenta o tentativă de fraudă", au mai transmis oficialii MAI.

