Sute de oameni au fost evacuaţi din Covasna după ce mai multe diguri de pământ au cedat, iar apele s-au revărsat peste casele lor. În unele locuri, operaţiunile de deversare controlată au scăpat, însă, de sub control şi au provocat inundaţii şi mai mari. În ultima săptămâna, meteorologii au emis 72 de avertizări de vreme severă, care a adus necazuri în peste 200 de localităţi.

Ameninţaţi de puhoaie, 100 de oameni din Lunca Mărcuşului, Covasna, au fost evacuaţi de urgenţă aseară. Autorităţile se temeau că digurile din pământ vor ceda din clipă în clipă. "În 2018 am fost inundaţi, s-a rupt digul tot în fundul curţii. În casă am avut cam 30-40 de centimetri. Nu am avut scăpare!", spune un bărbat.

Fără scăpare au fost şi localnicii din Băcel. Comuna a fost acoperită de ape, iar 200 de oameni au fost evacuaţi chiar înainte să năvălească şuvoaiele.

Localnică: Un metru 25, un metru 30 sigur are. E până aici.

Reporter: Şi asta este calea dumneavoastră de ieşire din casă?(n.r. pe geam, pe o scândură pusă)

Localnică: Da, da.

Vezi și

Cele două localităţi au fost inundate de apele râului Tărlung, care ajunge în Barajul Săcele, de lângă Braşov. Barajul avea ieri aproape 17 milioane de metri cubi de apă şi exista riscul să cedeze. Pentru a evita pericolul, autorităţile au făcut breşe în digurile de pământ din dreptul localităţilor Lunca Mărcuşului şi Băcel. Prin spărturi, apa s-a revărsat pe câmpuri, dar a ajuns şi în zona de case.

Autorităţile au explicat că au sacrificat cele două sate pentru a evita ruperea barajului. "Faptul că solul este suprasaturat ne încurcă, faptul că suntem aproape de limită la baraj la Săcele nu ne dă foarte mult spaţiu de manevră", a declarat Mircea Fechet, ministrul Mediului.

Evacuaţi la limită din calea apelor

La 20 de kilometri distanţă, tot în Covasna, digurile sparte controlat de autorităţi au dus la o situaţie... necontrolată. Apa a crescut şi a ajuns până la ferestrele caselor, iar localnicii au fost evacuţi cu bărcile.

În estul localitatii Boroșneu Mare din judeţul Covasna, aceasta este albia pârâului Zagon, un curs de apă care vara abia se vede. Aici e una din breşe, pe care pompierii militari, localnicii, voluntarii, au încercat să o întărească cu saci de nisip, bucăţi de lemne. Apa însă a fost mult, mult prea mare, a trecut de dig prin acest loc şi 50 de gospodării din Borosneu Mare au fost inundate, la fel şi zeci de hectare de teren agricol.

În apă până la brâu, într-o fabrică de mobilă, proprietarii numără pagubele. Utilaje, cherestea, materie primă - toate au fost distruse de inundaţii.

Mesajele RO-Alert au curs continuu. 450 de pompieri din nouă judeţe şi din Bucureşti au intervenit în ultimele trei zile în judeţul Covasna.

Nici Moldova nu a fost ferită de potop. În Vaslui, un dig a cedat și curţile caselor au fost măturate de ape.

Vestea bună este că după o săptămână de ploi şi vreme severă, apele au început să se retragă, iar temperaturile vor creşte în weekend.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va reuşi Guvernul să găsească alte variante astfel încât să nu crească TVA-ul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰