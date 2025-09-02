Antena Meniu Search
Un șofer implicat într-un accident mortal după ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 3 la mie a fost lăsat acasă de judecători. Aceştia au decis să rămână în arest la domiciliu 30 de zile deși procurorii ceruseră arestul preventiv.

Accidentul a avut loc în cartierul clujean Mănăştur. Un şofer în vârsta de 57 de ani a pătruns într-o intersecţie fără să observe semnul de cedează trecerea şi a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un şofer în vârstă de 30 de ani care a scăpat teafăr.

Şoferul care a provocat accidentul a fost rănit grav şi a decedat la spital.

Celălalt şoer a fost test cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 1,3 mg/l alcool pur în aerul expirat. Concentrație de alcool din sânge a fost de 3 la mie.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în faţa unui judecător. Procurorii au insistat că deşi nu el a pătruns în intersecţie fără să se asigure, starea avansat de ebrietate a făcut ca acesta să nu poată evita impactul.

Judecătorul a decis că nu trebuie arestat preventiv, ci să raman în arest la domiciliu.

