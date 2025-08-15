Un şofer băut a fost filmat în timp ce conduce haotic pe un drum din judeţul Bistriţa Năsăud. Poliţiştii au fost alertaţi de un alt şofer şi au reuşit să îl oprească pe bărbat înainte să provoace un accident.

Mai mulţi şoferi au observat pe DN 17 C o maşină care trecea de pe o bandă pe alta. Unul dintre ei a sunat la poliţie, potrivit News.ro.

"În scurt timp, un echipaj mixt, poliţişti şi jandarm, l-a depistat, urmărit şi oprit în trafic, în cartierul Luşca din Năsăud. Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat, de 50 de ani, din Năsăud. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Şoferul a fost dus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice, în vederea determinării alcoolemiei în sânge.

Poliţiştii precizează că dosarul deschis în urma constatărilor a fost preluat de poliţiştii Compartimentului Rutier Năsăud pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

