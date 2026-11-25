Un bărbat în vârstă de 30 de ani şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier petrecut între Cerăt şi Segarcea, judeţul Dolj, după ce s-a răsturnat de mai multe ori, pe un câmp, cu maşina pe care o conducea. Alţi trei tineri aflaţi în maşină au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

Accidentul a avut loc marţi seara, pe un drum judeţean, între localităţile Cerăt şi Segarcea.

"La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Segarcea, Secţiei nr.14 Poliţie Rurală Bârca şi un tehnician criminalist, care au stabilit faptul că un tânăr, de 30 de ani, din comuna Cerăt, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 561, între localităţile Cerăt şi Segarcea, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, părăsind partea carosabilă, apoi răsturnându-se de mai multe ori", a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj.

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În urma accidentului, şoferul şi trei tineri cu vârste cuprise între 16 şi 21 de ani, pasageri în autoturism, au fost transportaţi la spital. La scurt timp, şoferul a murit la unitatea medicală.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul.