Şofer de microbuz şcolar din Gorj, bătut de doi indivizi cu cagulă chiar în faţa casei

Un şofer de microbuz şcolar din judeţul Gorj a fost bătut cu bestialitate de doi indivizi cu cagule chiar în faţa casei. Soţia acestuia a sunat la 112, după ce a auzit zgomotele din stradă.

Agresiunea a avut loc în comuna Mușetești, din Gorj. Șoferul trebuie să preia un grup de copii şi să îi ducă la şcoală. Imediat după ce a ieşit din curte şi se pregătea să plece la serviciu, doi indivizi cu cagule s-au năpustit asupra lui şi i-au aplicat mai mult lovituri.

Soția victimei a auzit zgomote din stradă și a sunat imediat la 112.

"La data de 30.09.2025, ora 06:29, polițiști gorjeni au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112, de o femeie de 32 ani din comuna Mușetești, cu privire la faptul că soțul său, în vârstă de 42 de ani a fost agresat fizic în fața locuinței, fiind lovit cu pumnii de două persoane necunoscute, care aveau fețele acoperite. Polițiștii s-au deplasat la locul sesizării, constatând că cele sesizate se confirmă, cauza fiind preluată de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, pentru continuarea cercetărilor", a transmis IPJ Gorj.

Bărbatul agresat a ajuns la spital cu mai multe leziuni. Acesta are nevoie de patru până la şase zile de îngrijiri medicale.

Potrivit Pandurul.ro, victima este cunoscută ca fiind implicată în mai multe procese.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi îi caută pe agresori.

