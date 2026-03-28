Primarul din Bistriţa, Gabriel Lazany, distribuie, sâmbătă, imagini cu un autoturism care târăşte pe carosabil un trunchi de copac, lung de 16 metri, pe o şosea din oraş. "Un pericol uriaş pentru oricine s-ar fi putut afla pe trotuar sau în apropiere", a transmis priamrul, adăugând că "Bistriţa nu e un loc unde fiecare face ce vrea, punând în pericol viaţa celorlalţi".

"Fără cuvinte! La ora 5:30 dimineaţa, în timp ce mă întorceam acasă din Parcul Municipal, pe Valea Ghinzii am fost martor la o scenă care sfidează orice urmă de responsabilitate: o maşină care târa pe drumul public un trunchi de copac lung de 16 metri", a scris, sâmbătă, pe Facebook, primarul din Bistriţa, distribuind imagini cu incidentul.

Potrivit lui Lazany, este "un pericol uriaş pentru oricine s-ar fi putut afla pe trotuar sau în apropiere". "Dacă acolo era un copil? Dacă era cineva în drum spre serviciu? Nu există scuze şi toleranţă pentru astfel de gesturi! Bistriţa nu e un loc unde fiecare face ce vrea, punând în pericol viaţa celorlalţi", a mai transmis primarul. Acesta a precizat că a solicitat imediat intervenţia echipajelor de poliţie.

