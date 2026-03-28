Video Şofer din Bistriţa, filmat chiar de primar cum trage un copac cu maşina prin oraş: "Fără cuvinte"

Primarul din Bistriţa, Gabriel Lazany, distribuie, sâmbătă, imagini cu un autoturism care târăşte pe carosabil un trunchi de copac, lung de 16 metri, pe o şosea din oraş. "Un pericol uriaş pentru oricine s-ar fi putut afla pe trotuar sau în apropiere", a transmis priamrul, adăugând că "Bistriţa nu e un loc unde fiecare face ce vrea, punând în pericol viaţa celorlalţi".

de Redactia Observator

la 28.03.2026 , 09:58
Captură Facebook

"Fără cuvinte! La ora 5:30 dimineaţa, în timp ce mă întorceam acasă din Parcul Municipal, pe Valea Ghinzii am fost martor la o scenă care sfidează orice urmă de responsabilitate: o maşină care târa pe drumul public un trunchi de copac lung de 16 metri", a scris, sâmbătă, pe Facebook, primarul din Bistriţa, distribuind imagini cu incidentul.

Potrivit lui Lazany, este "un pericol uriaş pentru oricine s-ar fi putut afla pe trotuar sau în apropiere". "Dacă acolo era un copil? Dacă era cineva în drum spre serviciu? Nu există scuze şi toleranţă pentru astfel de gesturi! Bistriţa nu e un loc unde fiecare face ce vrea, punând în pericol viaţa celorlalţi", a mai transmis primarul. Acesta a precizat că a solicitat imediat intervenţia echipajelor de poliţie. 

Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
