Pompierii Detașamentului Slatina au intervenit de urgență în municipiul Slatina, pe strada Cireașov, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat în mers.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD. Potrivit primelor informații, în autoturism se afla doar șoferul, care a observat incendiul în fază incipientă, a oprit imediat, s-a evacuat și a apelat Numărul Unic de Urgență 112.

Mașină cuprinsă de flăcări în Slatina, în timp ce se afla în mers

La sosirea echipajelor de intervenție, mașina ardea generalizat la nivelul compartimentului motor și al habitaclului. Incendiul a fost localizat și lichidat, însă autovehiculul a fost afectat în proporție de aproximativ 60%.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

