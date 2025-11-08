Şoferii care au trecut vineri seară, 7 noiembrie, prin zona de nord a Capitalei au fost nevoiţi să acorde prioritate unui avion. Este vorba despre un transport agabaritic realizat sub escorta Poliţiei Rutiere.

Şoferii care au trecut vineri seară prin Bucureşti, obligaţi să acorde prioritate unui avion. Imagini virale

Scenele au fost surprinse şi postate în mediul online de mai mulţi şoferi care au trecut vineri seară pe lângă Aeroportul Băneasa. Fuselajul unei aeronave care a aparţinut în trecut companiei Blue Air a fost transportat sub escorta Poliţiei. Convoiul şi-a continuat apoi traseul pe DN1, unde a şi provocat un blocaj de trafic aproape de miezul nopţii.

Transportul agabaritic fusese anunţat de CNAIR, printr-un comunicat de presă transmis în data de 5 noiembrie. Fusejalul aeronavei a ajuns în judeţul Braşov, acolo unde va fi transformat într-un hotel.

