Video Şoferii care au trecut vineri seară prin Bucureşti, obligaţi să acorde prioritate unui avion. Imagini virale

Şoferii care au trecut vineri seară, 7 noiembrie, prin zona de nord a Capitalei au fost nevoiţi să acorde prioritate unui avion. Este vorba despre un transport agabaritic realizat sub escorta Poliţiei Rutiere.

de Redactia Observator

la 08.11.2025 , 15:50
Şoferii care au trecut vineri seară prin Bucureşti, obligaţi să acorde prioritate unui avion. Imagini virale - Şoferii care au trecut vineri seară prin Bucureşti, obligaţi să acorde prioritate unui avion. Imagini virale - Captură TikTok

Scenele au fost surprinse şi postate în mediul online de mai mulţi şoferi care au trecut vineri seară pe lângă Aeroportul Băneasa. Fuselajul unei aeronave care a aparţinut în trecut companiei Blue Air a fost transportat sub escorta Poliţiei. Convoiul şi-a continuat apoi traseul pe DN1, unde a şi provocat un blocaj de trafic aproape de miezul nopţii.

Transportul agabaritic fusese anunţat de CNAIR, printr-un comunicat de presă transmis în data de 5 noiembrie. Fusejalul aeronavei a ajuns în judeţul Braşov, acolo unde va fi transformat într-un hotel.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

avion blue air bucuresti brasov soferi
