Şoferii profesionişti din India, la mare căutare în România. Pot câştiga până la 3.000 de euro lunar

Printre cei mai căutaţi angajaţi de companiile din România în 2025 sunt şoferii profesionişti din India, pe fondul deficitului tot mai mare de personal din transporturi. Aceştia pot câştiga până la 3.000 de euro lunar, în funcţie de experienţă şi tipul de activitate, arată datele unei companii specializate în recrutare, formare şi management de personal din Asia, citate de Agerpres.

Potrivit sursei citate, cererea pentru şoferi străini a crescut puternic în ultimul an, de 3-4 ori faţă de anii anteriori, pentru a acoperi lipsa de personal atât în transportul de marfă intern, cât şi în cursele internaţionale din Uniunea Europeană, dar şi în activităţile de manipulare şi logistică internă. Cei mai solicitaţi sunt şoferii profesionişti cu permis C/CE/D/DE pentru transport local şi internaţional, precum şi stivuitoriştii pentru manipularea mărfurilor.

Conform legii în vigoare, pachetul de angajare a şoferilor profesionişti de camion include salariul minim din România, la care se adaugă diurna zilnică, stabilită în funcţie de tipul de transport şi politica fiecărei companii. Pentru deplasările interne, diurna este cuprinsă între 23 şi 57,5 lei/zi, conform prevederilor legale (HG nr. 1860/2006).

Pentru deplasările în spaţiul Uniunii Europene, diurna porneşte, în funcţie de ţară, de la 35 euro/zi, în funcţie de destinaţie şi nivelul stabilit de angajator (conform HG nr. 518/1995).

Venituri nete de până la 3.000 de euro pe lună pentru şoferii de camion

"În general, cele mai mari venituri sunt ale şoferilor de camion care lucrează pe transport de mărfuri între ţările din UE. Un şofer profesionist de camion poate avea un venit net între 1.200 şi 3.000 euro/lună, în funcţie de rută, durată şi specificul activităţii", se arată într-un comunicat al companiei TAKT Recruitment, remis marţi Agerpres.

Compania de recrutare subliniază că România se confruntă cu unul dintre cele mai severe deficite de şoferi profesionişti din Uniunea Europeană, fiind nevoie de 70.000 de şoferi profesionişti de camion, iar deficitul total este estimat la aproximativ 150.000 de conducători auto - de la şoferi de TIR şi camioane, până la conducători de autobuze, autocare şi taxiuri, potrivit UNTRR (Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România).

De altfel, Europa se confruntă cu un deficit de aproape 500.000 de şoferi. În lipsa importului de angajaţi din alte ţări, acest deficit ar putea creşte până la aproximativ 745.000 de şoferi până în 2028, conform Uniunii Internaţionale a Transportului Rutier (IRU).

Dacă nu se iau măsuri radicale, estimările arată că în următorii cinci ani încă 3,4 milioane de şoferi profesionişti vor ieşi din piaţa muncii, subliniază reprezentanţii firmei de recrutare.

Şoferii profesionişti sunt solicitaţi atât de companii din transport şi logistică pentru a lucra pe camion pe rute interne şi externe, cât şi de companii din domenii de producţie pentru transport local şi manipulare de marfă.

India, sursă de şoferi profesionişti recunoscută internaţional

India, în special nordul ţării, este recunoscută la nivel internaţional ca o sursă tradiţională de şoferi profesionişti, cu o adevărată cultură a transportului rutier.

Din India, sunt selectaţi candidaţii cu experienţă, vorbitori de limba engleză şi care au familie. Astfel sunt motivaţi să lucreze pentru a trimite peste 90% din salariu acasă. În general, au vârste între 25 şi 45 ani. În plus, sunt verificaţi şi testaţi cu atenţie prin analiza documentelor (inclusiv caziere), a interviurilor şi a probelor practice, se arată în comunicat.

Proceduri stricte pentru şoferii din India care lucrează în România

Înainte de a ajunge în România, candidaţii din India trec printr-un test riguros în centre de pregătire pentru şoferi profesionişti de transport marfă şi transport de persoane. Practic, se pregătesc în săli moderne de instruire teoretică şi dau probă de condus pe camioane şi autobuze într-un poligon profesional, toate acestea sub supraveghere video live, dezvoltate local de TAKT Recruitment.

Pe lângă motivaţia economică mare să rămână, şoferii din India pot munci în România prin proceduri reglementate strict. Sunt, juridic, dependenţi de angajator pentru dreptul de şedere.

"Se spune informal că 'nu pot fugi' - în realitate, nu pot schimba legal angajatorul fără un nou aviz de muncă. Dacă o fac fără respectarea procedurilor, intră în şedere ilegală şi riscă deportarea. Există un cadru legal strict: lucrătorii non-UE vin în România pe o viză condiţionată, legată de angajator. Nu au voie să schimbe angajatorul decât dacă obţin un nou aviz şi un nou permis de şedere, iar în primul an de activitate au nevoie de acordul expres al companiei iniţiale. Prin plecarea 'fără acord', angajatul străin încalcă legislaţia de imigrare, riscă să fie deportat şi poate avea interdicţie de intrare în România sau în UE până la 5 ani. În plus, firmele care îl primesc la lucru fără acte pot primi amenzi considerabile", a explicat Cosmin Şerban, managing director & co-founder TAKT Recruitment, citat în comunicat.

