O nouă formă de protecție pentru angajații economiei digitale! Tocmai a fost a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale, prima organizație națională dedicată șoferilor și curierilor care își desfășoară activitatea prin aplicații de ridesharhing.

Vorbim despre o serie întreagă de obiective pe care și le-a propus Blocul Sindical să le realizeze. În primul rând, apărarea drepturilor membrilor care lucrează prin intermediul acestor platforme, atât în fața Guvernului, ministerelor, dar și în fața platformelor pentru care lucrează sau a societăților intermediare pentru care lucrează.

Sindicat pentru șoferi și curieri

Propunerea de reglementări fiscale corecte pentru acești oameni, dar și asigurarea accesului la sistemele de protecție socială, vorbim despre sănătate, pensii, șomaj sau concedii medicale, negocieri colective atât cu platformele frespective, dar și cu ministerele atunci când este cazul și dialog cu acestea, dar și discuțiile cu societăți comerciale cum ar fi negocieri pentru prețul carburanților sau asigurărilor pentru mașini.

Măsura vine și ca urmare a faptului că în ultimii doi ani, numărul societăților, inclusiv intermediare care lucrează prin astfel de platforme s-a dublat. În prezent, pentru platformele de ride sharing ar fi peste 100.000 de șoferi la nivelul întregii țări, dar de asemenea acest sindicat este și pentru cei care fac curierat prin platforme digitale de acest gen, care transportă mâncare sau alte produse.

