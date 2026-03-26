Video Şoferii trebuie să îşi plătească datoriile către stat dacă vor să îşi recupereze permisul mai repede

De vineri nu mai poți să-şi reduci perioada de suspendare a permisului dacă ai amenzi și taxe locale neplătite. Până acum, era suficient să plăteşti doar sancţiunea pe care ai primit-o când ai rămas fără permis. În România, mai puțin de patru din zece șoferi își plătesc amenzile de circulație.

de Bogdan Dinu

la 26.03.2026 , 20:58

Şoferii care rămân fără permis și vor să îl recupereze mai repede sunt obligaţi să își achite toate amenzile restante şi să aibă zero datorii la taxe şi impozite.

"Nu are legătură una cu alta! Fiecare familie are bugetul ei și știe când poate să își permită să plătească. Depinde ce amenzi mai are de plătit", a spus un şofer.

Pentru a beneficia de reducerea perioadei de suspendare, șoferul trebuie să îndeplinească mai multe condiții - să aibă permis de conducere de cel puțin un an, să promoveze o testare teoretică cu 15 întrebări tip grilă şi să-şi plătească amenda.

Sistemul mai dă rateuri, o recunosc sindicaliştii.

"Nu există niciun fel de comunicare, decât cea obișunită prin intermediul unei corespondențe și clar vorbim de o chestiune foarte birocratică. Nu de puține ori au fost cazurile în care, de exemplu, taxele și impozitele locale nu au avut evidența clară și l-au pus tot pe contravenient să identifice, după un an, doi, trei ani, dovada plății, drept urmare a mai plătit o dată acea amendă", a declarat Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol.

Anul trecut, polițiștii au reținut peste 190.000 de permise de conducere. Unul din trei şoferi nu a reuşit să promoveze examenul care i scurta perioada de suspendare.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e "frumos, deștept și bogat!"
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
