De vineri nu mai poți să-şi reduci perioada de suspendare a permisului dacă ai amenzi și taxe locale neplătite. Până acum, era suficient să plăteşti doar sancţiunea pe care ai primit-o când ai rămas fără permis. În România, mai puțin de patru din zece șoferi își plătesc amenzile de circulație.

Şoferii care rămân fără permis și vor să îl recupereze mai repede sunt obligaţi să își achite toate amenzile restante şi să aibă zero datorii la taxe şi impozite.

"Nu are legătură una cu alta! Fiecare familie are bugetul ei și știe când poate să își permită să plătească. Depinde ce amenzi mai are de plătit", a spus un şofer.

Pentru a beneficia de reducerea perioadei de suspendare, șoferul trebuie să îndeplinească mai multe condiții - să aibă permis de conducere de cel puțin un an, să promoveze o testare teoretică cu 15 întrebări tip grilă şi să-şi plătească amenda.

Sistemul mai dă rateuri, o recunosc sindicaliştii.

"Nu există niciun fel de comunicare, decât cea obișunită prin intermediul unei corespondențe și clar vorbim de o chestiune foarte birocratică. Nu de puține ori au fost cazurile în care, de exemplu, taxele și impozitele locale nu au avut evidența clară și l-au pus tot pe contravenient să identifice, după un an, doi, trei ani, dovada plății, drept urmare a mai plătit o dată acea amendă", a declarat Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol.

Anul trecut, polițiștii au reținut peste 190.000 de permise de conducere. Unul din trei şoferi nu a reuşit să promoveze examenul care i scurta perioada de suspendare.

