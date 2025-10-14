Şoferul care a ucis o mamă pe o trecere de pietoni din Capitală a filmat momentele dramatice. Imaginile surprinse de camera lui de bord arată cum, chiar înainte de impact, schimba benzile şi accelera, în loc să frâneze în apropiere de trecerea de pietoni. Aşa conducea el, aşa se şi lăuda pe reţelele sociale, cu clipuri în care gonea cu 240 de kilometri pe oră. Femeia de 35 de ani nu a avut nicio şansă, a murit pe loc. Fetiţa ei, aflată în cărucior, a fost operată şi este acum în afara pericolului. Reţinut, şoferul de 20 de ani a spus că a frânat, dar prea târziu.

Sunt imaginile impactului cumplit care fac lumină în cazul accidentului mortal de pe şoseaua Berceni. Tocmai camera de bord a şoferului vinovat o surprinde pe mama de 35 de ani cum tâşneşte pe trecerea de pietoni, dintre maşinile oprite la semafor, pe sensul opus. Până la zebră, tânărul de 20 de ani face slalom, trece de pe o bandă pe cealaltă şi chiar accelerează, în loc să frâneze.

Maşina le loveşte în plin, atât pe femeia de 35 de ani, cât şi pe fetiţa ei de 2 ani, aflată în cărucior.

Femeia a murit pe loc, fiul ei de 10 ani o suna disperat

"Martorii spun că maşina avea viteză şi că a lovit în plin femeia care traversa împingând căruciorul. Varianta este confirmată şi de măsurătorile Poliţiei Rutiere. Căruciorul în care se afla copilul de doi ani a fost aruncat la 40 de metri distanţă", transmite Bogdan Dinu, reporter Observator.

După impact, femeia a fost azvârlită pe contrasens, între maşinile care stăteau la semafor. Ca şi cum ar fi presimţit ceva, în timp ce era resuscitată, fiul său de 10 ani o suna disperat. Aşa a aflat de la medici că mama lui nu mai este în viaţă şi că sora lui mai mică a fost dusă de urgenţă la Spitalul de Copii "Marie Curie" din Capitală. Fetiţa a fost operată, având fractură de femur, şi este acum în afara pericolului.

Șoferul de 20 de ani, obsedat de viteză și filmări la volan

Şoferul de 20 de ani posta des pe reţelele de socializare clipuri în care conduce cu o viteză ameţitoare. Într-unul postat recent, s-a filmat în timp ce gonea cu 240 de kilometri pe oră. Iar în iulie a fost prins la volan, deşi avea permisul suspendat pentru condus agresiv.

"A mai avut un accident, doamnă, sărut mâna, acum un an şi ceva. Tot el, tot el, da. Are garaj de maşini, pune cai pe maşini el", a povestit un martor.

Şi statisticile o spun: şoferii care au sub 30 de ani şi maşini scumpe au făcut cele mai multe accidente în ultimii cinci ani în Capitală. 12 din 100 au fost provocate de această categorie de şoferi.

Tragedia de pe Șoseaua Berceni atrage din nou atenţia asupra siguranţei pietonilor. Snagov este prima localitate din România care a instalat un limitator de viteză inteligent. Pragul coboară doar atunci când senzorii detectează că şoferii respectă viteza. Montarea dispozitivului presupune un cost de 25.000 de euro, însă în Ilfov a fost montat gratuit, printr-un proiect pilot.

